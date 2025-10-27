Haberler

Corendon Turizm Grubu, Anadolu Efes ve Bayern Münih Maçına Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
Corendon Turizm Grubu, 14 Kasım'da Antalya'da Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak Basketbol Avrupa Ligi maçının ev sahipliğini üstlenecek. Bu organizasyon, Antalya'da basketbol coşkusunu artırmayı ve Türkiye'deki basketbol kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Corendon Turizm Grubu, Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında 14 Kasım'da oynanacak karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Turizm Grubu, farklı branşlara yaptığı yatırımlarla toplumsal değer yaratan marka kimliğini sürdürüyor.

Bu yıl 50. sezonuna başlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, zaferlerle dolu yarım asırlık yolculuğunu kutluyor. Sahada elde ettiği başarılarla Türk basketbolunun önemli temsilcileri arasında yer alan kulüp, bu kez Avrupa Ligi karşılaşmasını İstanbul yerine Antalya'da oynayarak, basketbol coşkusunu farklı şehirde yaşatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ligin 11. haftasında Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, Corendon Turizm Grubu'nun ev sahipliğinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle Antalya Spor Salonunda oynanacak.

Organizasyon aracılığıyla Avrupa Ligi'nin üst düzey basketbol atmosferi, Antalya'ya taşınacak. Antalyalı sporseverler, karşılaşmanın maç biletine Mobilet platformu üzerinden ulaşabilecek.

Corendon, ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi maçıyla hem Türkiye'deki basketbol kültürüne katkı sunmayı hem de Antalya'ya uluslararası bir spor organizasyonu kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
