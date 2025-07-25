Corendon Hotels & Resorts'tan Kemer'de Yeni Otel Yatırımı

Corendon Hotels & Resorts'un yeni oteli, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2026 yazında hizmete girecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde Corendon Playa Kemer'de gerçekleştirilen basın toplantısında, yeni otel yatırımları ve 2024'te hayata geçirilen spor projeleri değerlendirildi. Toplantıya, Corendon Hotels & Resorts Genel Koordinatörü Armağan Dayıoğlu ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Birgül Akgül katıldı.

Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Corendon Hotels & Resorts, Kemer merkezde Corendon Grand Park Lara ve Corendon Playa Kemer'in ardından denize sıfır konumda yer alan yeni otelin tanıtımı kış aylarında gerçekleştirilecek.

Yeni otelin dikkati çeken özellikleri biri de büyük bir aqua parkının olması. Merkezi ve denize sıfır konumunun yanı sıra geniş yeşil alanları ve gastronomi çeşitliliğiyle öne çıkan tesis, aileler başta olmak üzere tüm misafirlere eğlence ve spor dolu bir tatil imkanı sunacak.

Spor yatırımlarıyla dikkati çekiyor

Geçen yıl, hem futbol hem de tenis alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Corendon Hotels & Resorts, bu kapsamda dünya standartlarında tesisler sunuyor. Kundu'daki Corendon Football Center, Türkiye'den ve yurt dışından birçok takımı ağırlarken, geçen yıl açılan Corendon Tennis Club Kemer ise bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Doğa ile iç içe atmosferi, 14 toprak zemin kortu ve çeşitli antrenman olanaklarıyla hizmet veren tenis kulübü, 12 ay boyunca üyelik hizmeti sunuyor. Kulüp, 5 kıtadan yaklaşık 50 ülkenin sporcusunu ağırlayan Ten Pro Turkish Bowl turnuvasıyla da uluslararası tanınırlığını artırdı. Yoğun ilgi gören turnuva, 2026'da 3 hafta sürecek şekilde planlandı.

Yeni otelin de bu spor altyapısıyla entegre şekilde spor gruplarına hizmet vermesi hedefleniyor. Özellikle İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerdeki tenis akademilerine yönelik konaklamalı spor paketi sunulacak.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Turizmde 30 yılı aşkın deneyimle edindikleri en önemli iç görünün, kalıcı başarının bölgeye katılan değerle ölçüldüğü olduğunu belirtti.

Karaer, "Bu yatırım, sadece tesisleşme değil, sporu tabana yayma, bölgeyi canlandırma ve turizmi 12 aya yayma vizyonumuzun bir parçası. Türkiye'de attığınız her adım, dünya turizm sektörü tarafından dikkatle izleniyor. Bu yaklaşımla, sadece bugünü değil geleceği de gözeten örnek uygulamalar geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Corendon Hotels & Resorts Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Birgül Akgül de 2026'da Kemer'de açılacak otelin Türk turizmine katkı sağlama vizyonlarının en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Geçen yılki spor alanları yatırımlarıyla bölgeye değer katan yatırımlar yapmaya başladıklarını aktaran Akgül, "Corendon Hotels olarak Türkiye'nin gözde bölgelerinde hem misafir memnuniyetini hem de bölgesel kalkınmayı odağa alan projeler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.