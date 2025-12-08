Haberler

Corendon Airlines'a Turquality'den iki ödül

Corendon Airlines, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı'nda "En Çok Hizmet İhracatı Yapan" ve "Uzak Ülkelere En Çok Hizmet İhracatı Yapan" kategorilerinde birincilik elde etti. Şirket, uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Corendon Airlines, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı'nda "En Çok Hizmet İhracatı Yapan" ve "Uzak Ülkelere En Çok Hizmet İhracatı Yapan" kategorilerinde zirvenin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, devlet destekli markalaşma programı Turquality'nin 20. yılı vesilesiyle düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'nda iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Corendon Airlines, etkinlikte En Çok Hizmet İhracatı Yapan ile Uzak Ülkelere En Çok Hizmet İhracatı Yapan kategorilerinde birincilik elde ederek hizmet ihracatındaki öncü konumunu tescilledi.

Turquality, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak yalnızca ihracatı artırmayı değil, markaların global ölçekte sürdürülebilir büyümesine, stratejik planlamasına ve kurumsal altyapısına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir büyümesini filo genişlemesi, hat çeşitliliği ve "operasyonel mükemmellik" üzerine inşa eden Corendon Airlines, Avrupa'nın pek çok ülkesinden çeşitli turistik destinasyonlara yıl boyunca milyonlarca yolcu taşıyor. Söz konusu iki ödül, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırma vizyonuyla da örtüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Turquality programına kabul edilmelerinin ardından bu yıl iki ayrı kategoride şampiyonluk ödülüne layık görülmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Uluslararası pazarda sürdürülebilir bir başarı yakalamanın, güçlü operasyon kabiliyeti ve markalaşma vizyonu gerektirdiğini aktaran Karaer, şunları kaydetti:

"Corendon Airlines olarak yıllardır hem hizmet ihracatında öncü bir rol üstleniyor hem de uçtuğumuz her noktada Türkiye'nin değerlerini dünyaya taşıyoruz. Turquality desteğiyle, küresel pazardaki rekabet gücümüzü daha da artırarak yolcularımıza sunduğumuz deneyimi zenginleştirmeyi ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
