Üye Girişi
Haberler

Corendon Airlines, Türkiye'nin 500 Büyük Özel Şirketi listesinde yer aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Airlines, ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Özel Şirketi-Capital500 listesinde yer aldı ve ulaştırma sektöründe ilk 5 içinde bulunuyor.

Corendon Airlines, ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen, en büyük 500 özel şirketin sıralandığı " Türkiye'nin 500 Büyük Özel Şirketi-Capital500" listesinde yer aldı, ulaştırma sektöründe de ilk 5 içinde bulunuyor.

Capital500'ün 2023 yıl sonu rakamlarına göre hazırlanan yeni araştırmasında 37 sektör yer aldı. Araştırmaya ilk girdiği sene olan 2011'de 431. sıradan devler ligine giren Corendon Airlines, bu yıl 203'üncü sırada yer aldı. Ayrıca araştırmaya göre Corendon Airlines, hava taşımacılığı, havalimanları ve yer hizmetlerinin şirketlerinin yer aldığı ulaştırma sektöründe hizmet veren en iyi 5'inci şirket oldu.

"Yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyoruz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Türkiye iş dünyasının zirvesi olarak tanımlanan "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması" hakkında yaptığı değerlendirmede; "Corendon Turizm grubu çatısı altında faaliyetlerini yürüten Corendon Airlines, kurulduğu günden bu yana filo ve hat çeşitliliği olarak düzenli şekilde büyüyor. 65 ülkede 165 havalimanına ulaşan uçuş ağımız ile yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyoruz. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında tatilin tadını çıkarmak isteyenler, en popüler destinasyonlara Corendon Airlines'in sunduğu avantajlarla uçmanın ayrıcalığını yaşıyor." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'na en çok yolcu getiren 3'üncü havayolu

Corendon Airlines'ın Capital500 araştırmasının yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında da öne çıkan markalar arasında bulunduğuna dikkat çeken Karaer, şöyle devam etti: "Bu yıl da öne çıkan markalar arasında yer alarak en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardık. Ülkemizde 150 bin ihracatçı firma arasında ilk bin içerisinde yer alan Corendon Airlines, aynı zamanda Antalya Havalimanı'na en çok yolcu getiren 3'üncü havayolu firması olarak faaliyet gösteriyor. Geçen yıl 32 uçaklı filomuzla, 4 milyonun üzerinde yolcu taşıdık. Corendon Travel ile Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan paket turları ile 750 binin üzerinde turisti ülkemize getirdik. Sağladığımız 3 bin 700 kişilik istihdam ile ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yeni dönemde turizmi geliştirecek ve misafirlerimize en iyi deneyimleri yaşatacak projelere odaklanacağız. Corendon Airlines olarak; misafirlerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olmaya ve Antalyalı bir şirket olarak ülke ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Türkiye antalya Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

 Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

 Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title