Üye Girişi
Haberler
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

 Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

Corendon Airlines'tan Genç Pilot Adaylarına Fırsat

Corendon Airlines'tan Genç Pilot Adaylarına Fırsat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Airlines, 'Trainee First Officer' programı ile 500 genç pilot adayını havacılık sektörüne kazandırmayı hedefliyor. Eğitim süreci boyunca adaylara iş garantisi sunulurken, pilot olmak isteyen gençlerin eğitim masraflarını çalışarak geri ödeme imkanı da sağlanıyor.

Corendon Airlines, "Trainee First Officer" (TFO) pilot yetiştirme programı ile genç pilot adaylarının havacılık tutkusunu gerçeğe dönüştürüyor. Hava yolu şirketi, 2015 yılından bu yana başarıyla uyguladığı proje ile sektörün kaptan pilot ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.

Corendon Airlines'ın pilot yetiştirme programına 500 kaptan pilot adayı başvurdu

2024-2025 sezonu için 500 adayın başvurduğu programda, değerlendirme sürecinin ardından yeni pilotlar istihdam edilecek. Programla ilgili değerlendirme yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, "2015 yılında başlattığımız 'Trainee First Officer' projemiz, havacılık sektöründe örnek bir pilot yetiştirme modeli olarak dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında bugüne kadar 100'e yakın pilotu başarıyla yetiştirdik" dedi

Sınıf simulatör ve uçuş eğitimleriyle yaklaşık 6 ay süren program, adaylara teknik yeterlilik kazandırmakla birlikte aynı zamanda sektörün değişen ihtiyaçlarına uygun yetkinlikleri geliştiren kapsamlı bir eğitim ve kariyer planı sunuyor. TFO projesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, adayların eğitim masraflarını çalışarak geri ödeme imkanına sahip olması.

Adaylara iş garantisi veriliyor

Corendon'un uyguladığı model, sektördeki benzer projelere kıyasla daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. Ayrıca, programı başarıyla tamamlayan adaylara iş garantisi verilerek uzun vadeli kariyer imkanları sağlanıyor.

Havayolu firması adaylara uluslararası operasyonların bir parçası olma fırsatı da sunuyor. Farklı coğrafyalardaki uçuşlar, adayları farklı kültürlerle tanıştırmakla birlikte teknik beceriler konusunda da geliştiriyor. Şirket içindeki dayanışma ruhu ve güçlü ekip kültürü ise pilot adaylarının mesleklerine güvenle başlamalarını sağlıyor.

Pilotluk mesleğine olan ilgi artıyor

Son yıllarda pilotluk mesleğine olan ilginin belirgin bir şekilde arttığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, yükselen bu trendi şu sözlerle değerlendirdi: "Havacılık sektörü, sunduğu uluslararası kariyer fırsatları, dinamik yapısı ve prestijli çalışma şartları ile yalnızca genç profesyonellerin değil, farklı sektörlerden gelen ve kariyerini değiştirmek isteyen bireylerin de dikkatini çekiyor. Trainee First Officer projemiz, bu eğilime öncülük ederek havacılığa gönül vermiş adayların mesleklerine adım atması için güçlü bir platform sunuyor."

"Bugüne kadar 100'e yakın pilotu başarıyla yetiştirdik"

Eğitim programının, Türk havacılık sektörüne nitelikli pilotlar kazandırarak önemli katkılarda bulunduğunu belirten Yıldıray Karaer, "2025 yılı için planladığımız Trainee First Officer programı kapsamında, havacılık sektörüne ilgi duyan genç yeteneklerden yoğun ilgi gördük. Şu ana kadar belirlediğimiz kriterlere uygun 500 başvuru aldık. 2025 yılı için programımıza ilk etapta 20 pilot adayını dahil etmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 100'e yakın pilotu başarıyla yetiştirdik" dedi.

800'e yakın yeni pilot ihtiyacı var

Türkiye'nin sivil havacılık sektörünün, dünya genelindeki hızlı büyüme trendlerine paralel olarak büyük bir ivme kazandığını söyleyen Yıldıray Karaer, "Yolcu ve kargo taşımacılığında yeni hatların açılması, mevcut hava yolu şirketlerinin filolarını genişletme planları ve sektöre yeni oyuncuların katılması, 2025 yılı itibarıyla Türk sivil havacılığını daha büyük bir operasyonel kapasiteye taşıyor. Gelecek yıl, Türk sivil havacılığı bünyesinde toplamda 800'den fazla yolcu ve kargo uçağının operasyonel olacağı öngörülüyor" dedi. Bu kapsamda, hem yurt içi hem de uluslararası uçuşlarda talebin karşılanabilmesi için yeni pilotların devreye girmesinin gerektiğini ifade eden Yıldıray Karaer, sektörde 800'e yakın pilota ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Süper Lig devine geliyor
img

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü
img

Dünya Bankası Türkiye için kesenin ağzını açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.