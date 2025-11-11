Haberler

Corendon Airlines, Londra Fuarı'nda Turizm Profesyonelleriyle Buluştu

Corendon Airlines, World Travel Market (WTM) Londra Fuarı'nda yer alarak yeniliklerini, hizmetlerini ve gelecek planlarını paylaştı. Ayrıca, fuar sırasında partnerleriyle bir araya gelerek uçak içi ikram deneyimini tanıttı.

Corendon Airlines, seyahat sektörünün küresel profesyonellerini buluşturan World Travel Market (WTM) Londra Fuarı'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen fuarda partnerleriyle bir araya gelen Corendon Airlines, yeniliklerinin ve hizmetlerinin yanı sıra gelecek planlarını katılımcılarla paylaştı.

Yüzlerce ülkeden on binlerce turizm profesyonelinin ağırlandığı fuarda şirket, "Happy Hour" etkinliğinde partnerleri ve İngiliz basınıyla buluştu. Etkinlik kapsamında, Corendon uçaklarında yolculara sunulan döner dürüm ikram edilen katılımcılar, uçak içi ikram kültürünü fuar alanında deneyimledi.

Corendon Airlines'ın standında, markanın seyahat sponsorluğunu üstlendiği İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin maskotu ve takımın uzun yıllar formasını giyen eski futbolcu Michael Turner da yer aldı.

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan şirket, gelecek dönemde de turizm sektörünün gelişmesine fayda sağlayan küresel etkinliklerde Türkiye'yi temsil etmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
