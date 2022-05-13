İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull Cıty'e ilk kez bir Türk markası sponsor oldu

Son yıllarda hem Türkiye'de hem yurtdışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle marka imajını güçlendiren Corendon Airlines, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin "Seyahat Sponsoru" oluyor.

Hull City tarafından yapılan açıklamada "Tarihi ortaklık" olarak nitelendirilen iş birliği çerçevesinde Corendon Airlines, kulübün ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana Hull City'nin beraber çalışacağı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini de taşıyor. Hull City ve Corendon Airlines Yönetimi, kulübün ulaşım ihtiyaçları ile birlikte özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile Hull City taraftarlarını da Türkiye'ye götürmeyi planlıyor.

"Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz"

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Corendon Airlines ile gerçekleştirilen tarihi ortaklık için, "İngiltere'de bir futbol takımı alma hayalim vardı, bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak da istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor ve taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum. Havayolu şirketinin Hull City ailesine katılmasından ötürü oldukça mutlu ve minnettarız. Bize sadece ulaşım ihtiyaçlarımız konusunda yardımcı olmayacaklar, ayrıca filolarında logomuzu taşıyan uçak ile Hull City'nin adının her yere yayılmasına yardımcı olacaklar" dedi.

"Gurur duyuyoruz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Hull City ile iş birliği için, "2022 yazında, haftada toplam 49 İngiltere uçuşu gerçekleştiriyoruz. Antalya ve İngiltere arasında yoğun bir uçuş programı düzenledik. İki güçlü Türk markasının İngiltere'deki büyüme hedefleri çerçevesinde birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz. Hull City taraftarlarını Türkiye'ye getirerek, sporda bir kültür elçisi görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı'nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere'deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi