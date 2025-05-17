Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer İstanbul Turizm Fuarı'nda Konuşacak

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer İstanbul Turizm Fuarı'nda Konuşacak
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Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı'nda 'Benelux Pazarı' konulu oturumda sektörün geleceğine dair önemli bilgileri paylaşacak.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, İstanbul Turizm Fuarı (ITF) kapsamında düzenlenecek Turizm Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25–26 Eylül'de Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, turizm sektörünün temsilcileri bir araya gelecek.

Karaer, 25 Eylül'de 13.40'ta Speakers Corner sahnesinde gerçekleştirilecek "Benelux Pazarı" başlıklı oturumda sektör profesyonellerine hitap edecek.

Oturumda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un oluşturduğu Benelux bölgesinin Türkiye turizmi açısından taşıdığı stratejik önemin yanı sıra, havayolu taşımacılığının pazardaki yeri ve ikili ilişkilerin turizm potansiyeline etkileri ele alınacak. Karaer, sektör profesyonellerine uluslararası pazarlarda büyümeye yönelik kapsamlı bir vizyon sunacak.

Turizm profesyonelini ağırlayacak İstanbul Turizm Fuarı, sektörün küresel gündemini belirleyecek etkinlik ve oturumlarıyla önemli bir buluşma noktası olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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