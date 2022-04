Avrupa'dan Zafer Bölgesel Havalimanı uçuşları başlıyor

Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için Corendon Airlines, Avrupa-Anadolu direkt uçuşlarını yeni rotalarla zenginleştirdi. Avrupa'yı Afyon, Eskişehir, Kütahya ve Uşak şehirlerine bağlayan Zafer Bölgesel Havalimanı'na direkt uçuşlar Haziran ayında başlayacak.

Corendon Airlines, Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik Anadolu'nun farklı şehirlerine düzenlediği direkt uçuşları yeni hatlarla zenginleştirmeye ve uçuş frekanslarını artırmaya devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'nun 18 şehrine uçan şirket, Zafer Bölgesel Havalimanı uçuşları ile Anadolu destinasyonlarına bir yenisini daha ekleyecek.

2022 yaz sezonunda uçacağı hatlara yeni bir Anadolu destinasyonu daha ekleyen Corendon Airlines, Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan ve Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak şehirlerine ulaşım imkanı sunan Zafer Havalimanı'na, Hollanda'nın Amsterdam, Belçika'nın Brüksel, Almanya'nın ise Köln ve Düsseldorf Havalimanlarından direkt uçuşlar sunacak. Şirketin Avrupa'dan Zafer Bölgesel Havalimanı'na düzenleyeceği uçuşlar 23 Haziran'da başlayacak. Havayolunun bu hatlarda sunduğu direkt uçuşların programı ise şu şekilde:

"Düsseldorf-Zafer: Her pazartesi yerel saat ile 21.00 Düsseldorf kalkışlı. Köln-Zafer: Her çarşamba yerel saat ile 18.10 Köln kalkışlı. Brüksel-Zafer: Her perşembe yerel saat ile 23.00 Brüksel kalkışlı. Amsterdam-Zafer: Her pazartesi yerel saat ile 21.30 Amsterdam kalkışlı." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi