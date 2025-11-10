Corendon 3x3 Cup, Antalya'da Basketbol Severleri Buluşturacak

"Corendon 3x3 Cup", Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) onaylı formatta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) hakemleri yönetiminde düzenlenecek maçlarla Antalya'da basketbol tutkunlarını bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) Antalya'ya taşınmasına sayılı günler kala, kent Corendon Turizm Grubu ile FIBA onaylı basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, 14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyonda, 8 U18 takımı ve 8 büyükler takımı, tek günlük turnuvada mücadele edecek.

Karşılaşmalar aynı gün oynanacak ve Anadolu Efes-FC Bayern Münih maçı öncesinde tamamlanacak.

Müzik, rekabet, ödüller ve enerji dolu atmosferiyle Antalya'nın dört bir yanından sporseverleri buluşturacak Corendon 3x3 Cup, sokak basketbolunun ruhunu EuroLeague coşkusuyla birleştirecek.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar özel ödüllerin sahibi olacak. Birinci olan takım, Anadolu Efes-FC Bayern Münih EuroLeague VIP biletleri, Antalya çıkışlı Corendon Airlines yurt dışı uçak bileti ve Anadolu Efes formaları kazanacak.

İkinci olan takım, Corendon hediye paketi ile Anadolu Efes-FC Bayern Münih??????? EuroLeague maç biletlerinin sahibi olacak.

Üçüncü olan takım da sürpriz bir hediye paketini kazanacak. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara, günün anısına özel olarak tasarlanan iki adet forma hediye edilecek.

Günün finalinde ise basketbol şöleni, Anadolu Efes-FC Bayern Munich EuroLeague karşılaşmasıyla devam edecek. Antalya'da 10 bin kişilik kapalı spor salonunda oynanacak mücadele, EuroLeague'in atmosferini şehre taşıyacak. Böylece basketbol tutkunları, hem Corendon 3x3 Cup'ın enerjisini hem de Avrupa basketbolunun zirvesini aynı gün içinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonda, kayıtlar FIBA'nın resmi platformu üzerinden yapılacak. Turnuva, orijinal Wilson 3x3 topları, 12 saniyelik skorboard sistemi ve TBF hakemleri yönetiminde oynanacak maçlarla profesyonel deneyim sunacak.