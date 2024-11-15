Üye Girişi
Haberler

COP29: İklim Değişikliği ve Barış Üzerine Uluslararası Çabalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, COP29 sırasında iklim değişikliği ve barış konularının bağlantısını vurgulayarak, cesur ve kapsayıcı çözümler sunulması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, COP29 Başkanlığının iklim ve barış bağlantısına ilişkin ortak eylemi güçlendirmeye yönelik uluslararası çabalara öncülük ettiğini belirterek, "Bu kritik anı, taahhütleri somut eylemlere dönüştürecek cesur ve kapsayıcı çözümler sunmak için kullanmalıyız." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen "İklim ve Barış: Kimseyi Geride Bırakmamak için Ortak Eylem" başlıklı Üst Düzey Panelde konuştu.

COP29'un dünyada devam eden çatışmaları göz önünde bulundurarak barış ve iklim değişikliği konusunu gündeme getirmeye karar verdiğini anlatan Bayramov, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini artırdığını, su kıtlığını hızlandırdığını, arazi tahribatına ve insanların yerinden edilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bayramov, bu durumun, istikrarsızlığın derinleşmesine yol açan çatışmaların katalizörü olabileceğini vurgulayarak, "Çatışmalar ve bunların sonuçlarının altyapı, arazi tahribatı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki yıkıcı etkileri, iklim krizini daha da şiddetlendirerek barışı, barışı, istikrarı ve kalkınmayı baltalayan bir kısır döngü yaratmaktadır. COP29 Başkanlığının tüm tarafları iklim zirvesi sırasında bunları gözlemlemeye davet etmesinin ardındaki mantık da tam olarak buydu." ifadelerini kullandı.

2021 yılı itibarıyla 355 milyon hanenin, yaklaşık 1,3 milyon insanın iklim tehlikelerine maruz kaldığını kaydeden Bayramov, "Bunların yüzde 40'ı olan 142 milyon hane veya 500 milyondan fazla insan çatışma ya da çatışmaya yatkın bölgelerde bulunuyor. En savunmasız kesimlerin artan sesine yanıt olarak COP29 Başkanlığı son birkaç aydır iklim ve barış bağlantısına ilişkin ortak eylemi güçlendirmeye yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor." diye konuştu.

Bayramov, sözlerini, "Bu kritik anı, taahhütleri somut eylemlere dönüştürecek cesur ve kapsayıcı çözümler sunmak için kullanmalıyız." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.