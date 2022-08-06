Çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf edildi

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparak tasarruf sağlıyor. Son olarak çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf eden belediye, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Tamir Bakım ve Kodlama İşleri Birimi yüzlerce konteynerin bakımını yaparak yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Bodrum genelinde çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de belediye ekonomisine katkı sağlıyor. Daha temiz ve Bodrum'a yakışır bir hale getirilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce kurulan Tamir Bakım ve Kodlama İşleri ekipleri ilçe genelindeki kullanılamayan, kapak arızası olan, tekeri bozuk, altı çürük olan çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak kullanılır hale getiriyor.

Tamir Bakım Kodlama İşleri Birimi tarafından ilçe genelinde son 6 ayda 40 adet konteyner giydirme işlemi yapıldı. 25 adet konteyner giydirme tamiri yapılarak konteynerler yerine yerleştirildi. Ayrıca 150 adet konteynerin bakım ve tamiratı yapılarak kullanımı mümkün olmayan hurdaya ayrılmış 50 adet konteynerden 26 adet 800 litrelik konteyner ise ekipler tarafından kullanılır hale getirildi.

176 Bin 410 TL katkı

Konteyner bakım ve onarım çalışmaları sonucunda belediye bütçesine 176 bin 410 TL tutarında girdi ile katkı sağlandı. Mobil ekipler, bölgelerde belirledikleri konteynerlerin bakım, onarım ve boyama işlemlerini bulunduğu yerde gerçekleştirirken tamir ve bakımı mümkün olmayan konteynerler ise hurdaya çıkarılıp geri dönüşüme gönderiliyor. Temiz bir Bodrum için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları, çöp konteynerlerine evsel atıklar dışında özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, bahçe atığı ve yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu. - MUĞLA