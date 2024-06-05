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Consus Enerji'nin İlk Çeyrek Net Karı 12 Milyon Lira

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Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından Consus Enerji'nin ilk çeyrekte net karı 12 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Şirketin gelirleri bir önceki yıla göre azalış gösterirken, FAVÖK performansı da düşüş yaşadı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından Consus Enerji'nin ilk çeyrekte net karı 12 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Consus Enerji, 2024'ün ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Consus Enerji'nin gelirleri, 2024'ün ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 291 milyon 871 bin 658 lira olarak gerçekleşti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında düşüşle 43 milyon 791 bin 212 liraya geriledi.

Açıklamaya göre, 2023'ten itibaren lira bazlı maliyetlerdeki artış oranının ortalama kurdaki artışa kıyasla yüksek gerçekleşmesi, gelirlerin ağırlıklı yabancı para cinsinden elde edildiği biyokütle iş kolundaki faaliyet karlılığındaki artışı 2024'ün ilk çeyreğinde de sınırlarken, dağıtık enerji iş kolunda tavan fiyat uygulamaları sonucu elektrikteki piyasa takas fiyatları ile doğal gaz fiyatı arasındaki marjın daralması FAVÖK performansını etkileyen unsurlar oldu.

Şirketin net karı ise, FAVÖK'teki azalışa ek olarak artan finansman giderlerinin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 düşüşle 12 milyon 97 bin 916 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, şirketin ilk çeyrekteki finansal ve operasyonel performansına yönelik, şunları kaydetti:

"Yatırım süreçlerimize bu senenin ilk çeyreğinde de devam ederken, yeni santrallerimizi devreye alarak, 2024'ün ilk çeyrek dönem sonu itibarıyla kurulu gücümüzü yaklaşık 100 megavata çıkardık. Yakın zamanda devreye alınacak santrallerimiz ile bu kapasite 110 megavatı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak. Consus Enerji olarak esnek ve dinamik yapımız sayesinde sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, farklı platformlarda dile getirdiğimiz üzere güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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