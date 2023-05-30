Colendi Sigorta ve AXA Sigorta iş birliği ile EasyCep müşterilerine cep telefonu sigortası

Colendi Sigorta, AXA Sigorta iş birliği ile EasyCep müşterilerine cep telefonu sigortası sunuyor. Tüketiciler, tam kapsamlı veya ekran koruma paketlerinden dilediklerini telefonlarıyla birlikte peşin fiyatına 12 taksit ile satın alabiliyor.

Türkiye'nin en büyük fintek hizmetleri platformu Colendi'nin sigorta alanında çözümler sunan iştiraki olan Colendi Sigorta Acenteliği A.Ş. (Colendi Sigorta), EasyCep müşterilerine AXA Sigorta iş birliği ile cep telefonu sigortası sunuyor. Colendi Sigorta entegrasyonu ile EasyCep mağaza ya da internet sitesinden yenilenmiş telefon tercih eden müşteriler, artık cihazının sigortasını da alışverişine kolayca dahil edebiliyor. Üstelik tüketiciler, tam kapsamlı veya ekran koruma paketlerinden dilediklerini telefonlarıyla birlikte peşin fiyatına 12 taksit ile satın alabiliyor.

Günümüzde teknolojinin dokunduğu her alanda olduğu gibi finansal ürünlerde de artık sektörel iş birlikleri yaşanıyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen fintek (finansal teknoloji) platformu Colendi, gömülü sigorta alanında yenilikçi çözümler sunan iştiraki Colendi Sigorta Acenteliği A.Ş.'yi (Colendi Sigorta) kurarak operasyonlarına geçtiğimiz sene başlamıştı. Colendi Sigorta, Türkiye yenilenmiş telefon pazarının öncüsü EasyCep'in müşterileri için AXA Sigorta iş birliği ile özel sigorta paketleri geliştirdi. Cihazlarını kullanırken de müşterilerinin yanında olup güven vermek isteyen EasyCep, müşterilerine EasyCare sigorta paketlerini sunarak güçlü bir elektronik perakendecisi olmanın da ötesine geçiyor.

EASYCERA İLE TELEFONLAR KORUMA ALTINDA

Colendi Sigorta'nın EasyCep müşterilerine özel geliştirdiği EasyCare Sigorta altyapısı ile kullanıcılar, telefonlarını olabilecek risklere karşı ekstra bir ödeme veya zahmete girmeden kolayca sigortalatabiliyor. EasyCep'in yenilenmiş telefonlarından satın almak isteyen kullanıcılar, internet sitesine gömülü sigorta seçeneği ile sepetine ekran kırılma veya tüm hasarları kapsayan sigorta paketini ekleyebilirken, EasyCep mağazalarını ziyaret eden tüketiciler de telefonları ile birlikte diledikleri koruma paketlerinden istediğini satın alabiliyor.

BUĞRA KARAMANOĞLU: TÜKETİCİLERE YENİLİKÇİ VE PÜRÜZSÜZ BİR SİGORTA DENEYİMİ

Colendi Sigorta Müdürü Buğra Karamanoğlu, EasyCare entegrasyonuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "EasyCep ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği tüketicilere yenilikçi ve pürüzsüz sigorta deneyimi sunuyor. Sağladığımız gömülü sigorta ürünleri, iş birliği yaptığımız kurumların kendi müşterilerine sundukları deneyimi ve değeri artırma olanağı tanıyor. Doğru yerde, doğru müşteri ihtiyacını karşılayacak sigorta ürünlerini kullanımı kolay bir deneyim ile sunduğunuz zaman çok hızlı karşılık bulabiliyorsunuz. Bunu EasyCep'te müşterilerin çoğunun EasyCare eklenen paketleri tercih etmesinden de görüyoruz. Bu iş birliği, gömülü sigorta hizmetleri alanında Türkiye'deki liderlik hedefimize giden yolda kabiliyetlerimizi gösteren güzel bir örnek" dedi.

MEHMET AKİF ÖZDEMİR: HİZMETLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ

Sadece yenilenmiş telefon değil, bütünsel bir hizmet sunduklarını ifade eden EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "EasyCare paketleri ile artık müşterilerimizin gözünde sadece elektronik perakendecisi değil onlara bütünsel çözümler ulaştırabilen bir noktaya gelmiş olduk. Stratejimiz doğrultusunda eşine rastlanmayan şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarını kapsamaya ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Elektronik cihazlarıyla bağlantılı tüm finansal ihtiyaçları da karşılayan yenilikçi iş modelleri için Colendi ile kol kola ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin bu paketi seçme sıklığı, bize memnuniyetlerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İSTER EKRAN KORUMA İSTER TAM KORUMA

Colendi Sigorta tarafından sunulan EasyCare sigorta paketleri, EasyCep'in internet sitesi ve mağazalardan olacak şekilde iki ayrı kanal üzerinden satın alınabiliyor. Tüketiciler, EasyCep'in internet sitesi üzerinden telefon satın almak istediğinde, tercih ettiği telefona özel olarak sunulan, ister ekran kırılmasına karşı ister tam koruma sağlayan seçenekleri talep ederek 1 yıl süreyle geçerli sigorta seçeneğini sepetine ekleyebiliyor.

EasyCep mağazalarını ziyaret eden tüketiciler ise, yenilenmiş telefon almasalar bile mevcut telefonları için EasyCare paketi alabiliyorlar. Tam Kapsamlı EasyCare paketi, kullanıcının telefonununu ekran kırılmasının yanı sıra, sıvı teması, voltaj değişikliği, çalınma, kaza sonucu oluşan hasarlar ve hatalı aksesuar kullanımına karşı koruma altına alıyor.

Tüketiciler, sigorta ödemelerini ayrıca yapmak zorunda kalmadan, telefon alışverişleriyle birlikte gerçekleştirebiliyor. Üstelik kredi kartına peşin fiyatına 12 taksit imkanı hem telefonlar için hem de sigorta için devam ediyor.

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