Türkiye'nin önde gelen fintek hizmetleri platformlarından Colendi'nin sigorta alanında çözümler sunan iştiraki olan Colendi Sigorta Acenteliği A.Ş. (Colendi Sigorta), EasyCep müşterilerine AXA Sigorta iş birliği ile cep telefonu sigortası sunuyor.

Günümüzde teknolojinin dokunduğu her alanda olduğu gibi finansal ürünlerde de artık sektörel iş birlikleri yaşanıyor. Colendi, gömülü sigorta alanında yenilikçi çözümler sunan iştiraki Colendi Sigorta Acenteliği A.Ş.'yi kurarak operasyonlarına geçtiğimiz sene başlamıştı. Sigorta şirketi, Türkiye yenilenmiş telefon pazarının öncülerinden EasyCep'in müşterileri için AXA Sigorta iş birliği ile özel sigorta paketleri geliştirdi. Cihazlarını kullanırken de müşterilerinin yanında olup güven vermek isteyen EasyCep, müşterilerine EasyCare sigorta paketlerini sunuyor.

Sigorta şirketinin EasyCep müşterilerine özel geliştirdiği EasyCare Sigorta altyapısı ile kullanıcılar, telefonlarını olabilecek risklere karşı ekstra bir ödeme veya zahmete girmeden kolayca sigortalatabiliyor. Markanın yenilenmiş telefonlarından satın almak isteyen kullanıcılar, internet sitesine gömülü sigorta seçeneği ile sepetine ekran kırılma veya tüm hasarları kapsayan sigorta paketini ekleyebilirken, markanın mağazalarını ziyaret eden tüketiciler de telefonları ile birlikte diledikleri koruma paketlerinden istediğini satın alabiliyor.

"Tüketicilere yenilikçi ve pürüzsüz bir sigorta deneyimi"

Colendi Sigorta Müdürü Buğra Karamanoğlu, EasyCare entegrasyonuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Marka ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği tüketicilere yenilikçi ve pürüzsüz sigorta deneyimi sunuyor. Sağladığımız gömülü sigorta ürünleri, iş birliği yaptığımız kurumların kendi müşterilerine sundukları deneyimi ve değeri artırma olanağı tanıyor. Doğru yerde, doğru müşteri ihtiyacını karşılayacak sigorta ürünlerini kullanımı kolay bir deneyim ile sunduğunuz zaman çok hızlı karşılık bulabiliyorsunuz. Bunu marka müşterilerin çoğunun EasyCare eklenen paketleri tercih etmesinden de görüyoruz. Bu iş birliği, gömülü sigorta hizmetleri alanında Türkiye'deki liderlik hedefimize giden yolda kabiliyetlerimizi gösteren güzel bir örnek" dedi.

"Hizmetlerimizi çeşitlendirmeye önem veriyoruz"

Sadece yenilenmiş telefon değil, bütünsel bir hizmet sunduklarını ifade eden EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "EasyCare paketleri ile artık müşterilerimizin gözünde sadece elektronik perakendecisi değil onlara bütünsel çözümler ulaştırabilen bir noktaya gelmiş olduk. Stratejimiz doğrultusunda eşine rastlanmayan şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarını kapsamaya ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Elektronik cihazlarıyla bağlantılı tüm finansal ihtiyaçları da karşılayan yenilikçi iş modelleri için Colendi ile kol kola ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin bu paketi seçme sıklığı, bize memnuniyetlerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, sigorta şirketi tarafından sunulan EasyCare sigorta paketleri, markanın internet sitesi ve mağazalardan olacak şekilde iki ayrı kanal üzerinden satın alınabiliyor. Tüketiciler, EasyCep'in internet sitesi üzerinden telefon satın almak istediğinde, tercih ettiği telefona özel olarak sunulan, ister ekran kırılmasına karşı ister tam koruma sağlayan seçenekleri talep ederek 1 yıl süreyle geçerli sigorta seçeneğini sepetine ekleyebiliyor. Markanın mağazalarını ziyaret eden tüketiciler ise, yenilenmiş telefon almasalar bile mevcut telefonları için EasyCare paketi alabiliyorlar. Tam Kapsamlı EasyCare paketi, kullanıcının telefonunu ekran kırılmasının yanı sıra, sıvı teması, voltaj değişikliği, çalınma, kaza sonucu oluşan hasarlar ve hatalı aksesuar kullanımına karşı koruma altına alıyor.

Tüketiciler, sigorta ödemelerini ayrıca yapmak zorunda kalmadan, telefon alışverişleriyle birlikte gerçekleştirebiliyor. Kredi kartına peşin fiyatına 12 taksit imkanı hem telefonlar için hem de sigorta için devam ediyor. - İSTANBUL