Çoklu ve tekli mikro inverter PV sistemleri için kurulum süresi yüzde 70 azaltılacak

Mikro inverter üreticisi Hoymiles, çoklu mikro inverter ve tekli mikro inverter PV sistemleri için kurulum süresini yüzde 70 azaltan bir kurulum çözümünü piyasa süreceğini duyurdu.

Mikro inverter üreticisi Hoymiles, çoklu mikro inverter ve tekli mikro inverter PV sistemleri için kurulum süresini yüzde 70 azaltan bir kurulum çözümünü piyasa süreceğini duyurdu.

Akıllı enerji hizmet sağlayıcısı ve mikro inverter üreticisi Hoymiles, çoklu mikro inverter ve tekli mikro inverter PV sistemleri için kurulum süresini yüzde 70 azaltan bir kurulum çözümünü piyasa sürmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre; şirket mühendisleri, kurulum sürecini basitleştiren, esnekliği artıran ve maliyetleri azaltan yeni bir sektör standardı oluşturmayı hedefliyor.

Verilen bilgilere göre, şirketin kurulum çözümünde, PV sistemleri için özel olarak tasarlanmış iki aksesuar grubu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, birden fazla mikro inverter kullanılan sistemler, diğeri ise tek mikro inverter kullanılan daha küçük sistemler oluyor.

Ürün Müdürü Steven Zhang, "İnovasyon çoğunlukla tamamen yeni konsept veya teknolojiler sunmaktan ibaret değildir. Bunun yanında müşteriler için sistemi kolaylaştıracak şekilde mevcut çözümleri güçlendirip yenilemek de yeniliktir. Yeni aksesuarlarımız kurulum sürecini büyük ölçüde basitleştirecek, tak ve çalıştır parçalarımız çok fazla teknik çaba gerektirmediği için montajcılar daha fazla sistemin kurulumunu tamamlayabilir, hatta ev sahipleri kendi sistemlerini kendileri kurmayı deneyebilir" dedi. - İSTANBUL