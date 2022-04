Çok motorlu uçaklar daha güvenli

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uçak Bakım Onarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi R. Haluk Kul, pilotaj eğitimlerinin başlangıç evrelerinde, tek motorlu uçakların tercih edilmesinin sebebinin daha az beceri ve donanım gerektirdiğini uygulamada oluşabilecek arızalarda çok motorlu uçakların daha güvenilir olduğunu kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kul, hava araçlarında meydana gelen kazalardan sonra doğrudan elde edilmiş veri olmadığı durumlarda değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Kul, şunları kaydetti:

"Sivil havacılık faaliyetleri içinde bir yılda ortalama 14 ölümlü kaza meydana gelmektedir. Bu kazalarda ise 350 civarında insan hayatını kaybetmektedir. Bu kazalara sebep olan onlarca madde sıralanabilir ancak en genel anlamıyla istatistikler gösteriyor ki 2005-2014 yılları arasında en fazla can kaybının yaşandığı kazalar, uçuşta kontrol kaybı 1706 can kaybına, araziye kontrollü uçuş 804 can kaybına, kalkış ve inişte pist dışına çıkmak 771 can kaybına sebep olmuştur."

Bu kazaların arasında eğitim uçuşlarının da yer aldığını belirten Kul, bu uçuşlarda, pilotaj eğitiminin başlangıç evrelerinde tek motorlu uçakların kullanılmasının sebebinin ise daha az bilgi ve beceri ile kullanılabiliyor olmasından kaynaklandığının altını çizdi.

Kul, hava aracı kazalarının soruşturmaları cezai kapsamlı bir eylem olmadığını kaydederek, bu soruşturmalarda paydaşların ceza alma korkusu olmadan olanca açıklığı ile süreci ve sürece olan etkilerini belirtebilmeleri havacılık emniyetinin daha da çok gelişebilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.