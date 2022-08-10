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Coinbase ikinci çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

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Coinbase ikinci çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

Kripto para borsası Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi.

Kripto para borsası Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi.

Coinbase, 2022'nin nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 61 azalarak 803 milyon dolara düştü. Coinbase, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolar zarar etti. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 1,6 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Kripto para borsasının hisse başına zararı da bu dönemde 4,98 dolar oldu.

Coinbase'den yapılan açıklamada, kripto para piyasasının değerinde, makroekonomik koşullar ve kripto kredi ortamındaki şoklar nedeniyle ikinci çeyrekte yaşanan yaklaşık yüzde 60'lık düşüşe rağmen şirketin bu teknolojinin geleceğine dair iyimser olmaya devam ettiği belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinin kripto para şirketleri için bir "dayanıklılık testi" olarak nitelendirildiği açıklamada, çarpıcı piyasa hareketlerinin kullanıcı davranışını ve işlem hacmini değiştirerek işlem gelirini etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 462 milyar dolar olan işlem hacminin, bu yılın aynı döneminde 217 milyar dolara gerilediği bildirildi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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