Coğrafi işaretli Hasanağa enginarında hasat zamanı

Karaciğer dostu Meşhur Hasanağa enginarı 15-20 lira arasında satılıyor

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde coğrafi işaret tescilli enginarın hasadına başlandı. Karaciğer dostu olan enginar temizlenmiş halde tanesi 15-20 liradan alıcı buluyor.

Nilüfer'in Hasaağa Mahallesi'nde yetişen coğrafi işaret tescilli enginarın bir buçuk ila iki ay sürecek hasat serüveni başladı. Hasanağa özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor. Hasanağa'da her yıl 250 dönümden fazla enginar ekiliyor. Enginarın verimliliğine göre 250 -300 bin adet enginar, Türkiye'nin her yerinden alıcı buluyor. Geçen yıla göre bu yıl rekoltenin biraz daha iyi olduğu enginarın fiyatı ise 15 ile 20 lira olarak satılıyor. Enginar tarladan hasat edildikten sonra en zorlu aşama olan soyma işlemi de gerçekleştirildikten sonra vakumlanarak satışı yapılıyor.

Hasanağa'da enginar üreticisi Ömer Çinkaya, Hasanağa enginar köklerinin meyvesini daha az verdiğini belirterek, "Kıbrıs veya diğer bölgelerde yetişen enginarlara göre bizim enginarlarımız daha az olur. Onlarda 15-16 tane enginar olurken, bizimki 4-5 tane veriyor. Biz haftada bir sulama yapıyoruz. Bu yüzden kalitesi daha iyi, çanakları daha büyük oluyor. Yağ oranı yüksektir. Pazarlarda enginar çıkmadan, Hasanağa enginarı diye satışa çıkardıkları ürün bizim enginar değildir. Bizim enginarımızın coğrafi işaret tescili vardır" dedi.

Yılda 250-300 bin enginar üretiliyor

Hasanağa'da 250 dönüm civarında enginar ekildiğini buradan da 250-300 bin enginar alındığını dile getiren Çinkaya, "Bunları biz kendimiz işleyerek satıyor ya da kabzımala veriyoruz. Ama bizim enginarları genelde vakumlayarak müşteriye götürüyoruz ya da onlar gelip alıyorlar. Enginarımızın kalitesi belli olduğu için bu tescili aldı. Bunun kalitesi belirlenirken, Türkiye'nin farklı yerlerindeki enginarlar Uludağ Üniversite'sinde testlerden geçirildi. Yağ ve lif oranı yüksek olan enginarımız devamlı sulama ister ve kılçık olmaz. Pazarda kabuklu, saplı enginarlar bizimdir ama soyulup satılanlar bizim değildir" diye konuştu.

Havaların son zamanlarda yağmurlu gitmesinden kaynaklı verimliliğin geçen yıla göre biraz daha iyi olduğunu vurgulayan Çinkaya, "Bizim şu ana kadar 2 defa sulama yapmamız lazımdı, yağmurlardan dolayı yapmadık. Havaların serin gitmesi enginarı biraz geciktirdi. Enginar yavaş büyüdü ama kaliteyi arttırdı. Gece belli ısıyı yakaladığında dolayı enginar çabuk şişer kalite biraz düşebilir. Şu şartlarda enginarlar en güzel halinde" ifadelerini kullandı.

15-20 liradan satılıyor

Vakumlanan enginarların 15 -20 lira arasında satıldığını sözlerine ekleyen Ömer Çinkaya, enginarın az adet verdiğinden ve kaliteli olmasından dolayı piyasaya göre biraz daha pahalı olduğunun altını çizdi.

30 yıldır Hasanağa'dan enginar alarak İstanbul'da sattığını belirten Nevzat Esin, "Buranın enginarı başka hiçbir yeri tutmuyor. Biraz seyrek ekildiği için az olur ama kaliteli ve büyük oluyor. Başka yerden de enginar alıyorum ama burasının yerini tutmuyor. İstanbul'da farklı noktalarda dükkanlarım var, orada satıyorum" şeklinde konuştu.

Enginarın faydaları

Enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, yüksek protein içeriği ile kalp kaslarını güçlendirerek, üre seviesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağladığı biliniyor. Demir eksikliğinde de tavsiye edilen enginar, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekliyor. Tansiyonu düzenleyen enginarın kandere karşı vücudu koruduğu da biliniyor. Kandaki kötü kolestrolün düşmesine yardımcı olurken, yüksek lif yapısı sayesinde kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir. Şeker hastaları için zeytinyağlı veya etli yapılmış enginar yemeği, beslenme kalitesini güçlendirir. Şeker kontrolünde olumlu etki gösterirken, sigara içen kişilerde vücutta biriken nikotin seviyesini azaltır. 100 gram pişmiş enginar 53 kalori olması sebebiyle kilo vermek isteyenlerin de tercih ettiği bir besin olarak biliniyor.