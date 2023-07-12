Türk kahve markası Coffy, İstanbul'da 50'nci şubesini açarak büyümeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar 100'den fazla yeni şube açmayı hedefleyen marka, müşteri deneyimini hızlandıran teknolojik alt yapısı ve uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. Coffy, Türk kahve sektöründe tüketicinin taleplerini karşılayan bir marka olarak öne çıkıyor.

Coffy 50'nci şubesini İstanbul'da açtı

İSTANBUL - 'Tek Fiyatlı Kahve Noktası' konseptiyle kurulan Coffy, 50'nci şubesini İstanbul'da açtı.

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Sakarya, İzmir, Adana ve Mersin'deki şubeleriyle büyümeye devam eden Coffy, yıl sonuna kadar 100'den fazla yeni şubesini daha Türk kahve sektörüne kazandırmayı amaçlıyor. Yüzde 100 yerli bir marka olarak müşteri deneyimini hızlandıran, özelleştiren ve kolaylaştıran teknolojik alt yapısı, uygun fiyatlı ürünleri ve güçlü franchising sistemi ile kısa zamanda hızlı bir büyüme gösteren marka, 50'nci şubesini İstanbul, Gaziosmanpaşa'da açtı.

Türkiye'nin bilinir tedarikçileri ile çalışarak şubelerine yüksek standartlardaki hammadde ve malzemeleri sağlayan, ürün çeşitliliğini sürekli artıran markanın, kahve pazarındaki tüketicinin fiyat/performans, tek fiyat ve dijitalleşme yönünde gelişen ortak taleplerini bütünüyle karşıladığı belirtildi.

2028'de 500 şubeye ulaşılması planlanıyor

Gaziosmanpaşa şubesinin açılışında konuşan DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, "Coffy, ülkemizde örneği görülmemiş bir kahve konseptine sahip ve yeni bir marka, konsept olarak sektörün devleri kadar çok talep görüyor. 'Cafe, corner ve konteyner' olmak üzere 3 farklı konseptimizle hem franchise hem kurumsal şubeler açarak hızla büyüyoruz. Hizmet vermeye planladığımız lokasyonlar arasında; AVM'ler, plaza-premium ofis binaları, hastaneler, akaryakıt istasyonları hatta toplu taşıma alanları bile var. Güçlü franchising sistemimizle hızlı bir büyüme göstererek kısa sürede 50 şube sayısına ulaştık. Hedefimiz, 2023 sonunda 100 şubeyi daha Türk kahve sektörüne kazandırmak. Yeni şubelerimizle birlikte toplamda yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlayacağız. Dünya markası olma yolunda hayal ortaklarımızla birlikte 2028'de 500 şubeye ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

Dijital kahve noktası

Teknoloji ve Ar-Ge'ye yatırım yapmayı sürdüren marka, Google Play ya da Apple Store'dan indirilen Coffy mobil uygulamasıyla; hızlı, vakit kazandıran, kahve sırasında beklemeye son veren 'Beklemeden Gel Al' özelliğiyle öne çıkıyor. İndiren herkese ilk kahvesini hediye olarak sunan uygulama, 'Sipariş Takip Ekranları'yla da tüketicilerin sipariş konforunu artırıyor.

"Bizim Kahvemiz Ucuz Değil, Onlar Pahalı" sloganı

Kolombiya ve Etiyopya menşeli kahve çeşitlerini tek fiyata sunarak kaliteli kahve deneyimi sunmayı hedefleyen marka, Türkiye'nin ilk lokal ve tek fiyat sistemi ile çalışan dijital kahve markalarından bir tanesi. Uluslararası pazarda yaklaşık bin şubelik deneyimi bulunan DP Eurasia Group'un projesi olan marka, "Bizim Kahvemiz Ucuz Değil, Onlar Pahalı" sloganıyla ulaşılabilirliğini koruyor ve rekabette farklı bir kulvar oluşturmayı amaçlıyor.

Yaz sezonuna hazır

Coffy kahve çeşitlerinin yanı sıra tatlılar, sandviçler, çörekler ve poğaçalardan oluşan menüsünü müşterilerine sunuyor. Yaz sezonunda marka, yepyeni soğuk içecek menüsü ile de dikkat çekiyor.

Bayisine imkanlar sunuyor

Yapılan açıklamaya göre, Food-Tech şirketi Pizza Restoranları A.Ş'nin markası olan Coffy, satın alma hacmi sayesinde bayisine her zaman en iyi fırsatları sunmayı amaçlıyor. Yatırımcılar, tamamen yerli bir yatırım yaparak satın alma hacmi ile bayisine her zaman en iyi maliyetleri sağlayan ve globalleşme vizyonu olan bir sistemin parçası oluyorlar. Marka, özgün marka konsepti ve dükkan tasarım desteğiyle, 36 ay gibi kısa bir süreci kapsayan yatırım geri dönüşü planı ve son derece düşük maliyetle yatırım imkanı sunuyor.