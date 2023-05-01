Çocuklarını ayakkabı boyayarak okutan esnaf 44 yıldır aynı yerde tezgah açıyor 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlarKIRIKKALE Kırıkkale'de ekonomik kazançlarını sağlamak için tezgahlarını kuran ayakkabı boyacıları ve simitçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesailerine devam etti.

Çocuklarını ayakkabı boyayarak okutan esnaf 44 yıldır aynı yerde tezgah açıyor

1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar

KIRIKKALE Kırıkkale'de ekonomik kazançlarını sağlamak için tezgahlarını kuran ayakkabı boyacıları ve simitçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesailerine devam etti. Ayakkabı boyacılığı yapan Bülent Kızgın, 44 yıldır sürdürdüğü bu meslek sayesinde ailesini geçindirdiğini ve çocuklarını da okuttuğunu söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olmasına rağmen işçiler, ekmek parası için bugün de çalışmaya devam etti. Kırıkkale'de ekonomik kazançlarını sağlamak için sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan simitçiler ve boyacılar, resmi tatilde de çalışmaya devam etti. 44 senedir ayakkabı boyacılığı yapan 3 çocuk babası Bülent Kızgın, "Yaz kış demdim emeğimizin hakkıyla en büyüğünü üniversiteyi okuttum. Diğerlerini de liseyi okuttum, ikisini evlendirdim. Allah razı olsun ayakkabısını boyattırıyor mağdur etmiyor. Emeklilik yok emeğimiz ile çalışıyoruz" dedi.

Ayakkabısını boyatan Nihat Sırışık, "Bülent'in babası da bu işi yapıyordu. En güzel bunların kazançları. Bunları görünce birkaç maaş alanlar aklıma geliyor. Güvenceleri yok yağmur yağar çalışamazlar. Soğuk olur çalışamazlar. Onun için emekçiler bir şekilde haklarını alması lazım. Ayakkabımın boyası olsa bile yine boyatırım. Neden biliyor musun? Ona harçlık vermek değil, alın terinin karşılığını fazlasıyla vermek lazım" diye konuştu.

30 yıldır simitçilik yapan Cemil Yıldız ise, "Allah bereket versin güzel kazanıyoruz. Şu meydandaki konuşmalar boşuna. İnsanları aykırılığa yitiriyorlar. Hiç bir olumlu tarafı yok" ifadesini kullandı.