Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, erişkinlerin hayatlarında farklı bulgularla ortaya çıkan pek çok hastalığın, çocukluk çağında sadece boy kısalığıyla kendini gösterebileceğini, bu nedenle büyümenin izlenmesi ve boy kısalığı tablosunun tanısının...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, erişkinlerin hayatlarında farklı bulgularla ortaya çıkan pek çok hastalığın, çocukluk çağında sadece boy kısalığıyla kendini gösterebileceğini, bu nedenle büyümenin izlenmesi ve boy kısalığı tablosunun tanısının çok önemli olduğunu bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda boy kısalığı, erken teşhisle tedavi edilebiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğan, çocuklarda boy kısalığında erken teşhisin önemini vurguladı.

Doğan, büyümeye etki eden başlıca unsurların, genetik faktörler, psikolojik çevre, beslenme, hormonal yapı, kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyümenin izlenmesi bir çocuğun sadece ne kadar büyüyeceğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda ne kadar sağlıklı olduğunu ortaya çıkarır. Erişkinlerin hayatlarında farklı bulgularla karşımıza çıkan pek çok hastalık, çocukluk çağında sadece boy kısalığı ile kendini gösterebilir. Bu nedenle büyümenin izlenmesi ve boy kısalığı tablosunun tanısı çok önemlidir. Boy kısalığı için boy uzunluğunun ölçümünün standart ve doğru yöntemle yapılması gereklidir. Boy uzunluğu çocuklarda sırtüstü yatar pozisyonda, daha büyük çocuklarda ise ayakta dik bir pozisyonda ölçülmelidir. Ayakta dik biçimde rahatça durabilen her çocuk için boy ölçümü ayakta yapılır. Çocuğun boyu, durabileceği en dik pozisyonda iken ölçülmelidir."

Çocuğun boyu ile birlikte gerektiğinde tüm vücut oranlarının da (oturma yüksekliği, kol/ön kol oranları, kulaç uzaklığı, alt segment uzunluğu) doğru bir şekilde ve eksiksiz ölçülmesi gerektiğine işaret eden Doğan, boyun normal olup olmadığının "persentil" eğrileri kullanılarak değerlendirildiğini anlattı.

Doğan, çocuğun büyüme hızının yetersiz olması veya anne, baba boyuna göre kısa olması halinde bu vakaların tetkik edilmesi gerektiğini aktararak, boy kısalığının nedenleri hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Murat Doğan, "Boy kısalığı genellikle ailevi faktörlerle birlikte, yapısal boy kısalığı ve ergenlik gecikmesi ile ilintili olabilmektedir. Boy kısalığı genellikle, düşük doğum kilosu, iskelet displazileri veya iskelet sistemi hastalıkları ve beslenme bozukluğu sorunları yaşayanlarda görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Boy kısalığını, hipotiroidi, büyüme hormonu eksikliği, Turner sendromu, uzun süreli kronik hastalıkların (kalp, böbrek, kan gibi) yanı sıra bu rahatsızlıklar nedeniyle kullanılan uzun süreli ilaçların tetikleyebildiğine işaret eden Doğan, ailelere de uyarıda bulunarak, erken dönemde alınan tanının tedavi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.