Çocuklara Sigorta Bilinci Aşılandı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından İstanbul'da bir ilkokulda düzenlenen etkinlikle çocuklara sigorta ve risk kavramları eğlenceli bir dille anlatıldı.

TSB açıklamasına göre, 14. Sigorta Haftası'nda "Geleceğin Sigortası Çocuklar Projesi" kapsamında Üsküdar İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar oyunlarla sigortanın önemini keşfetti.

MENOVA Gelişim Eğitim ve Danışmanlık AŞ işbirliğiyle düzenlenen buluşmada, 6 ila 8 yaş arası öğrenciler sigorta ve risk kavramlarını oyunlar, atölyeler ve eğlenceli anlatımlar aracılığıyla öğrenme imkanı buldu.

Etkinlik kapsamında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nden Dr. Elif Küçükoğlu tarafından hazırlanan resimli çocuk kitapları öğrencilere hediye edildi.

Etkinliğe, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MENOVA Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mine Erdemoğlu, TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ile TSB Genel Sekreter Yardımcıları Atilla Oksay ve Ahmet Gökdağ katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

"Sosyal sorumluluk projelerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, geleceğin teminatı olan çocuklara sigorta bilincini aşılamanın toplumsal farkındalığı güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların "Geleceğin Sigortası Çocuklar Projesi" ile küçük yaşta edindikleri bilincin onların ileride sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlayacağını belirten Yaşar, "Bu anlamlı projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve özellikle etkinliğimize renk katan sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. TSB olarak, bu tür sosyal sorumluluk projelerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.