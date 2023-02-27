Cochlear Türkiye Genel Müdürü Erden: 'İşitme kaybı çözümsüz değil'

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, işitme kaybının çözümsüz olmadığını doğuştan gelen ya da sonradan kazanılmış ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan insanların da tekrar duymasının mümkün olduğunu belirtti.

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, işitme kaybının çözümsüz olmadığını doğuştan gelen ya da sonradan kazanılmış ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan insanların da tekrar duymasının mümkün olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erden, önlenebilir işitme kaybı nedeniyle zorluklar yaşayan binlerce insanın implante edilebilir işitme çözümleri ile hayatın seslerine tekrar kavuşabileceğini ifade etti.

İşitme sağlığı konusunda farkındalığın düşük olmasının, hastaların yenilikçi çözümlerden yararlanmasının önüne geçtiğini kaydeden Erden, şunları kaydetti:

"İşitme kayıplı kişi popülasyonuna baktığımızda tedaviden yararlanabilecek özellikteki bireylere ulaşabilirsek, milyonlarca insanın sağlıklı bireyler olarak hayatına devam etmesini sağlayabileceğimizi görüyoruz. Bu sayede hem sosyal ve akademik açıdan hem de üretkenlik anlamında pek çok işitme engelli bireyi topluma kazandırılabiliriz. Bu noktada implante edilebilir işitme çözümleri ile ilgili gerek doktorların gerekse hastaların yeterince bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyoruz.

Kısaca özetlemek gerekirse, geleneksel işitme cihazlarını kullanamayan ya da geleneksel işitme cihazıyla yeterli fayda sağlayamayan ileri veya çok ileri derecede işitme kayıplı hastalar koklear implanttan yararlanabiliyor. Koklea içine yerleştirilen bir elektrod sistemi olan koklear implant, işitmenin geri kazandırılmasını sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, günümüzde dünya çapında engelliliğe neden olacak düzeyde işitme kaybı yaşayan yaklaşık 466 milyon kişi olduğunu tahmin ediyor. Özellikle de 65 yaş üstü her üç kişiden birinde işitme kaybı görülüyor. Üstelik 15 milyon kişi koklear implanttan yararlanabilecekken bu kişilerin sadece yüzde 5'i gerekli tedavi imkanlarına ulaşabiliyor."

"Devlet geri ödemesi kapsamında maliyetsiz bir şekilde tekrar duymak mümkün"

Türkiye'deki istatistiklere bakıldığında her yıl yaklaşık 1,5 milyon doğum olduğunu belirten Cochlear Türkiye Genel Müdürü Erden, Türkiye'de yeni doğan her bin çocuktan üçünde farklı oranlarda ya da tamamen işitme kaybına rastlandığını, yılda beklenen vaka sayısı ise 2 bin 800 ila 4 bin arasında değiştiğini belirtti.

Erden, "Gerek aileler gerekse yetişkin hastalar işitme kaybını bir kader olarak kabul edip tedavi olabilme şansını göz ardı edebiliyor. Oysa işitme kaybı bir kader değildir ve yeni nesil teknolojilerle çözümü vardır. En önemlisi de ileri ve çok ileri derecede işitme kaybının tedavisi olan koklear implant ameliyatı ülkemizde devlet geri ödemesi kapsamında ve yüzde 100 geri ödeniyor." açıklamasında bulundu.

Gül Erden, çocuklarda devlet 4 yaşa kadar iki kulağı, erişkinlerde ise tek kulağı geri ödediğini belirtti.

Sağlık profesyonelleri başta olmak üzere hastaların, hasta yakınlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve karar vericilerin konuyla ilgili bilinç düzeyinin artmasının toplumsal bir kazanım olacağının altını çizen Erden, Cochlear Türkiye olarak Türkiye'de işitme sağlığı farkındalığının artması, tedavide standardizasyon, aday ve hasta yolculuğunda tanımlanmış adımlar, klinisyen ve odyologların eğitiminde süreklilik, işitsel rehabilitasyon uygulamalarının Türkiye çapında yaygınlaştırılması ve eğitimlerle desteklenmesi gibi projelerde yer aldıklarını belirtti.

Erden, "En önemlisi de yatırımlarımızda bu konulara odaklanıyoruz. Ayrıca işitme sağlığı farkındalığı ve tedavide standardizasyon konularında tüm ilgili sektör paydaşları ile çalıştaylar düzenliyor, danışma kurulları ile standart tedavi ve hizmet kılavuzu hazırlanması çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.