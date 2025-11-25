Haberler

Coca-Cola'ya 282 Milyon TL Ceza

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Coca-Cola'nın inceleme sırasında veri silme girişiminde bulunduğunu belirleyerek 282 milyon TL idari para cezası uyguladı.

REKABET Kurulu, Coca-Cola'da gerçekleştirilen inceleme sırasında veri silindiği tespit edilmesi üzerine 282 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Coca-Cola'da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiği tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda şirketin yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmedilerek yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uygulandı. Açıklamada, "Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemeli. Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor ve kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor" denildi.

'HUKUKİ ZORUNLULUK'

Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanmasının sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu olduğu vurgulanarak, "4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları; şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ve/veya sözlü açıklama isteme yetkisine sahip" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
