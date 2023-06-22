Coca-Cola Türkiye, Kız Kardeşim Projesi'nin yeni dönemini duyurdu

Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde yürütülen Kız Kardeşim Projesi'nin yeni dönemi düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Projenin yeni programları hakkında bilgi verilen etkinlikte, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 8 yıldır sürdürülen projenin kapsamı daha da genişletildiği belirtildi. Projenin yeni döneminde, Kız Kardeşim Burs Programı, Kız Kardeşim Güçlenme Programı ve Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı ile 50 bin genç kadına ulaşılması hedefleniyor.

Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 8 yıldır sürdürülen Kız Kardeşim Projesi'nin yeni dönemi, düzenlenen etkinlikle anlatıldı.

Etkinlikte, bugüne kadar 450 binden fazla kadının hayatına dokunan ve yeni döneminde kapsamı daha da genişleyen projenin yeni programları aktarıldı.

Sektör temsilcileri, öğrenciler ve alanında önemli başarılar elde etmiş "genç yıldızların" yer aldığı etkinlik, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin ile Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, proje paydaşı ÖSGD Başkanı Pınar Ilgaz, projede iş birliği yapılan kurumlardan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ve Ahbap Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent'in katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Kız Kardeşim Projesi'ne 8 yıldır kesintisiz destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Karaca, "Etki alanını sürekli genişlettiğimiz Kız Kardeşim, yeni döneminde daha çok genç kadın lider ve kadın kahraman oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 18-25 yaş arası genç kadınların yanında olacak. Projemizi, gençlerin kendilerini tanımaları, onlara çizilen yol ve rol yerine kendi hayallerinin gerçekleşmesine giden yol için bir fırsat sunabilmeyi, ilham bulmalarını ve kendilerinin de genç kadınlara ilham vermelerini sağlayacak şekilde güncelledik." diye konuştu.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha çok var olmalarını hedeflediklerini aktaran Karaca, "Bu yolda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle projenin yeni döneminde bizimle yol arkadaşlığı yapan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Ahbap Derneği'ne teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin de proje ile yüz binlerce kadına ulaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Şahin "Üstelik bu yalnızca birebir dokunduğumuz kadınların sayısı. Söz konusu kadınların çevrelerinde yaratacakları çarpan etkisi ve sağlayacakları toplamsal katkı da düşünüldüğünde, kadınlar için daha iyi ve adil bir dünyaya yaklaşmak anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde 300 genç kadına eğitim bursu sağlandı

ÖSGD Başkanı Pınar Ilgaz da kadınların yaşam kalitesini arttırma gücüne ve toplumu geliştirme yönünde ivme yaratan rolüne inandıklarını, dernek olarak, bu proje ile genç kadınların kendilerini görünmez sınırlarından öteye taşıyacak cesaret ve ortamı yaratmak için gönüllülerle destek vermekten mutlu olduklarını bildirdi.

Farklı sektörlerden, toplamda 250 gönüllü mentorle genç kadınların güç ve cesaret kazanması, doğru örneklerle buluşup kendi yollarında rehberlik edecek kız kardeşlik ağı oluşturmalarını hedeflediklerini aktaran Ilgaz, "Toplumun kadınların cesareti, şefkati ve yılmaz çabaları ile geliştirilmesi yönündeki her türlü desteği vermeye gönüllüyüz." dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da kız öğrencilerin iyi bir eğitim almaları, bilinçli ve donanımlı bireyler olabilmeleri için eğitim dostu kurumlarla iş birlikleri yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kız Kardeşim Projesi de bunlardan biri. Parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu iş birliği kapsamında 2022-2023 eğitim döneminden itibaren 190'ı afetzede, 110'u deprem bölgesinden olan toplam 300 genç kadın öğrencimize burs desteği vererek onların hem bugününü hem de geleceklerini güçlendiren Coca-Cola Türkiye ailesine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz."

Etkinliğe çevrim içi katılan Haluk Levent de Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı kapsamında spor, sanat ve toplumsal fayda alanında hayallerine koşan başarılı genç kadınların belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi.

Bugüne kadar 450 binden fazla kadının hayatına dokunan projenin yeni döneminde, "Kız Kardeşim Burs Programı", "Kız Kardeşim Güçlenme Programı" ve "Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı" ile 50 bin genç kadına ulaşılması hedefliyor.

Projenin yeni döneminde, Kız Kardeşim Burs Programı ile Türk Eğitim Vakfı ile birlikte deprem bölgesinde 300 genç kadına eğitim bursu sağlandı.

Güçlenme Programı kapsamında 10 bin genç kadına kişilik ve dayanıklılık envanteri testi ücretsiz olarak sunulacak.

Yıldızlar Karması Programı ile toplumsal fayda, spor ve sanatta başarılı 20 genç kadına ihtiyaç duyduğu gelişim desteği sağlanacak.