Coca-Cola'nın yeni fabrikası Çin'de inşa ediliyor

Coca-Cola'nın şişeleme şirketi Swire Coca-Cola Limited'ın yeni fabrikasının inşaatı, 2 milyar yuanlık yatırımla Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde başladı. Fabrika, üretim, dağıtım ve bölgesel satış merkezlerini entegre eden modern bir fabrika olacak.

NANJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Coca-Cola'nın şişeleme şirketi olan Swire Coca-Cola Limited şirketinin yeni fabrikasının inşaatı, 2 milyar yuanlık (yaklaşık 279 milyon ABD doları) yatırımla Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde başladı.

Fabrikanın temel atma töreni, Çarşamba günü Suzhou'nun Kunshan ilçesinde gerçekleştirildi. 116.000 metrekarelik alana sahip yeni fabrika, Çin'in doğusundaki üretim, dağıtım ve bölgesel satış merkezlerini entegre eden modern bir fabrika haline gelecek.

Fabrikanın, planlanan 13 üretim hattıyla 2025'in sonunda tamamlanması ve işletmeye açılması planlanıyor.

Swire Coca-Cola Çin Anakarası CEO'su Dang Jian'ın verdiği bilgilere göre, sektörün dijitalleşme ve yeşil dönüşümüne liderlik edecek yeni fabrika, bulut hizmetleri ve büyük veri teknolojisine sahip olacak ve yeşil ve düşük karbonlu üretim konseptini entegre edecek.

Yeni fabrika, yeşil yapı malzemeleri ve geri dönüştürülebilir malzemeler de kullanacak.

Swire Coca-Cola Genel Müdürü Karen So, önümüzdeki on yıllık dönemde Çin anakarasına 12 milyar yuanın üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi.

Genel müdür, "Çin pazarının sınırsız potansiyeli konusunda iyimseriz. Çin'in üst düzey dışa açılmasının yeni fırsatlarını ve ivmesini paylaşmayı iple çekiyoruz ve Çin pazarıyla birlikte büyümeyi bekliyoruz" dedi.

Dünyadaki en büyük Coca-Cola şişeleme gruplarından biri olan Swire Coca-Cola'nın Çin anakarasında halihazırda 25 fabrikası bulunuyor.