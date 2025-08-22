Coca-Cola İçecek, 2024 Entegre Faaliyet Raporunu Yayımladı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2024 yılına ilişkin finansal ve finansal olmayan performansına yer verdiği beşinci Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İşimizde Dayanıklıyız" temalı rapor, şirketin finansal ve finansal olmayan performansını, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini ve uzun vadeli büyüme stratejilerini kapsıyor.

CCI'ın bu yıl beşinci kez yayımladığı ve ilk kez sosyal performans göstergeleri ve sürdürülebilirlik taahhütleri için bağımsız dış güvence aldığı entegre rapor, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere dört dilde yayımlandı.

Rapora göre, 12 ülkede faaliyet gösteren CCI 2024'te 12,5 milyar lira yatırım yaparak uzun vadeli büyüme stratejisini sürdürdü. 2024'te Bangladeş pazarına giriş yapan CCI, aynı yıl Özbekistan'ın Semerkant ve Kazakistan'ın Çimkent şehirlerinde yeni fabrikalar açtı.

CCI, talepten önce yatırım stratejisiyle Mayıs 2025'te Azerbaycan'ın İsmayıllı şehrinde açtığı fabrikası ve üretime yeni başladığı Irak'ın Bağdat şehrindeki fabrikasıyla, toplam fabrika sayısını 35'e ulaştırdı.

Sürdürülebilirlik Komitesi'ni 2024'te kuran şirket, bu konuyu Yönetim Kurulu seviyesinde sahiplenerek, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti.

Şirket, 2024 itibarıyla ambalajlarında geri dönüştürülmüş pet kullanım oranı hedefini yakaladı ve ambalaj hafifletme çalışmalarıyla yaklaşık 900 tonluk malzeme azaltımı sağladı.

Türkiye'de döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla pilot toplama projesi başlatan CCI, nano streç teknolojisi sayesinde karton ayırıcı kullanımını da ortadan kaldırdı.

1582 milyon litre su doğaya geri kazandırıldı

Bursa ve Çorlu'da ikinci yılına giren su geri kazanım projeleriyle 1582 milyon litre su doğaya geri kazandırılırken, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni su geri kazanım projeleri başlatıldı. Ayrıca Çorlu ve Mersin'de atık su geri kazanım tesisleri faaliyete geçirildi.

Enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda da somut adımlar atan CCI, 2024'te dizel kamyonlara oranla kilometre başına karbon salımını yüzde 25 azaltacak ilk elektrikli tırını Türkiye'de filosuna kattı.

Soğutucu ekipman başına emisyon oranı bir önceki yıla göre yüzde 19 azaltan CCI, fabrikalarını yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalıştırma ve karbon nötr üretime geçme hedefi doğrultusunda, Özbekistan Taşkent, Urgenç ve Semerkant fabrikalarında güneş enerjisi yatırımlarına başladı.

Şirketin Genel Müdürlük binasına Dünya Doğayı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF) tarafından "Yeşil Ofis Diploması" layık görülürken, Elazığ fabrikası ise 'Leed Platin' sertifikası aldı.

400'den fazla kadına destek sağlandı

CCI, 2024'te toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık hedefiyle "Eşit Ücret Sertifikası"nı yenilerken, "Top Employers Institute" tarafından "En İyi İşveren" sertifikası ile ödüllendirildi.

Şirkette kadın işe alım oranı yüzde 28, kadın yönetici oranı yüzde 29 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı hedeflerine bu oranlarla ulaşılmış oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna başlatılan "Gururlu Yüzler Programı" ile Anadolu Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde 400'den fazla kadına destek sağlandı.

İnsan hakları odaklı yaklaşımlar kapsamında, tedarik zincirine yönelik Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP) denetimleri yaygınlaştırılırken, Ecovadis değerlendirmesine katılan tedarikçi sayısı yüzde 104 arttı.

"Tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CCI Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi, 2024'te kontrol edebildikleri alanlara odaklandıklarını ve sürdürülebilir iş modelleri, sağlam finansal yapıları ve kararlı ekipleri sayesinde dayanıklılıklarını bir kez daha kanıtladıklarını belirtti.

Yahi, bu nedenle raporlarının temasını 'İşimizde Dayanıklıyız' olarak belirlediklerine dikkati çekerek, ekonomik ve toplumsal katma değer sağlayan yatırımlarının yanı sıra, sürdürülebilir bir gelecek için de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Tüketicilerine kaliteli ürünler sunarken, çalışanlarının gelişimini de desteklediklerine değinen Yahi, "Kurumsal sorumluluk projelerimizle çevreye ve topluma katkı sağlıyor, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerimizi her zaman ön planda tutuyoruz. 'İşimizde dayanıklı' olmamıza katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.