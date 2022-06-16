'Daha Daha' diyen tüketiciler, milyonlarca hediye kazandı

Coca-Cola, her hedef kitleye özel hediyeler sunduğu kampanyalarını tek bir dijital platformda topladığı "Daha Daha"yla online ve offline kanalları birleştirerek tüketicilerinin hayatlarına değer katmaya devam ediyor.

"Daha Daha" iki yıl içinde 9 milyon indirilme elde ederken, aralarında restoran indirimleri, internet paketleri, online film ve müzik platformlarına erişim, oyunlarda geçerli kodlar gibi alternatiflerin yer aldığı 50'den fazla promosyon ve 54 milyon adet üzerinde hediye tüketiciyle buluştu.

Daha Daha isminin de ana stratejisinde yer alan her zaman tüketiciye dahasını sunma prensibini devam ettirerek tüketicilerin vazgeçemediği uygulamalardan biri oldu.

Yeme içme, telekominikasyon, giyim, kültür sanat ve teknoloji alanlarında pek çok hizmete indirimli ulaşma imkanı sunan "Daha Daha" uygulaması, iki yıl içinde 9 milyon indirilme elde etti. Aralarında restoran indirimleri, internet paketleri, online film ve müzik platformlarına erişim, oyunlarda geçerli kodlar gibi seçeneklerin bulunduğu 50'den fazla promosyon ve 54 milyon adet üzerinde hediye tüketiciyle buluştu. Tüketiciler günlük hayatlarını kolaylaştıran ve kendilerine farklı deneyimler sunan Daha Daha uygulamasını, her gün kontrol ettikleri bir uygulama olarak hayatlarına dahil ettiler. Daha Daha dijitalde yaptığı yatırımlarla hedef kitlenin %70'inden fazlasına her ay ulaşıyor ve yeni başlayan 2,5L yıldızlı kapaklardan toplanan Daha puanlarla sadakat programını milyonlarca hediyeyle birlikte tüketiciler ile buluşturuyor.

Geniş partner ağını ve çok kanallı pazarlama kullanarak hem partnerlerine hem de tüketicilere değer katmaya devam eden Coca-Cola'nın Daha Daha uygulamasının sağladığı fırsatlardan yararlanmak için internet sitesine girmek ve ya "Daha daha " mobil uygulamasını indirmek yeterli oluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi