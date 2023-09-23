Coante Quartz Surfaces, Yeni Üretim Hattıyla Türk Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Ermaş Şirketler Grubu bünyesindeki Coante Quartz Surfaces, yıllık 1 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip yeni üretim hattıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Üretime başladığı 2017 yılından bu yana kısa bir süre içinde kuvars kompoze plaka sektörünün lider markalarından biri haline gelen Coante, yıllık 1 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip yeni üretim hattıyla Türk ekonomisine de katkı sunacak. Yeni yatırımla ilgili yapılan basın açıklaması ve fabrika gezisine Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem ve şirket yöneticileri katıldı.

"SEKTÖRDE TRENDLERİ BELİRLEYEN FİRMAYIZ"

Kenan Erdem, Coante hakkında şu bilgileri verdi:

"Coante olarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, edindiği tecrübeyi inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla üretime hızlı şekilde aktaran, sektörde trendleri belirleyen bir firmayız. Sektöre giren en geç marka olmamıza rağmen hızlı bir ivme gösteren Coante markamızda, teknik üstünlük ve estetik yaklaşımı birleştirdiğimiz katma değeri yüksek ürünlerimizle esas gücümüzü ortaya koyuyoruz. 2023 yılında farklı tasarım özellikleri ve uygulama alanlarında kullanım olanağı sağlayan yeni ürünlerimizle yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. Türk ekonomisinin dünya çapında söz sahibi olmasında en önemli etkenlerden olduğuna inandığımız katma değerli ürün ihracatına yeni nesil ürünlerimizle destek olmayı sürdürüyoruz. Yeni yatırımımız da bu anlamda bize güç katacak. Toplam 18 bin metrekare kapalı alana kurulu bu fabrikada yıllık 1 milyon metrekare üretim yapacağız. Bu yatırımla birlikte üretim kapasitemizi toplam 2,2 milyon metrekareye çıkaracağız."

"İÇ MEKANLARDA TÜM YÜZEYLERDE KULLANILABİLİR ÜRÜNLER ÜRETECEĞİZ"

Coante'nin yeni ürünleriyle trendlere yön veren, inovasyona öncelik veren marka stratejisini ortaya koyduğunu belirten Erdem'in açıklaması şöyle:

"Günümüzde kuvars yüzeyler, estetik özellikleri, dayanıklılıkları ve kullanım avantajlarıyla tezgahlarda en çok tercih edilen üründür. Türkiye'de 20 yıllık geçmişi olan kuvars yüzeyler piyasasındaki alışılagelmiş ürün tarzını kısa bir süre içerisinde yeni nesil uzun damarlı ürünlerle değiştirdik. Bu anlamda, kurulduğumuz günden beri yurt içinde trend belirliyoruz. Dünya genelinde bu tip yenilikçi ürünleri yüksek teknoloji ve kalite ile üretebilen sınırlı sayıdaki firmadan birisiyiz. Üretime inanan ve yatırımlara devam eden cesur bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Gerek klasik serimiz gerekse tasarımda beklentilere cevap veren Ultra serisi ve Breton Kreos teknolojisi ile üretilecek yeni serimiz gibi özel tasarımlı ürünlerimizle hem yerelde hem de global pazarda öncü konumda olacağımıza inanıyoruz. Yeni üretim hattımızla sadece mutfak tezgahlarında değil iç mekanlarda tüm yüzeylerde kullanılabilir ürünler üreteceğiz. Yeni nesil ürünleri dünyada ilk üretecek firmalardan birisi olacağız. Attığımız adımlarla değer odaklı yaklaşımımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."

ADVERTORİAL YAYIN