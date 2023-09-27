CMIA Katılımcılarının Çeşitli Görüntüleri

1. CMIA katılımcılarının çeşitli fotoğrafları

3. Küresel Ar-Ge Merkezi'nin çeşitli görüntüleri

4. Araçlardan çeşitli görüntüler

6. Araç üretim süreçlerinin çeşitli görüntüleri

8. Chongqing'den çeşitli görüntüler

Fortune 500 yöneticileri, Çin'in dış ticaret ortamına duydukları güveni dile getirdi.

Yöneticiler, bu değerlendirmeleri Çin'in Chongqing kentinde düzenlenen Chongqing Belediye Başkanı Uluslararası Ekonomik Danışma Konseyi'nin (CMIA) 17. Yıllık Toplantısı'nda yaptı.

"Bu ziyaretimin en güzel yanlarından biri, Chongqing'de 400 milyonuncu bilgisayarın üretim bandından inişini kutlamamız oldu. Bu çok ama çok heyecan verici. Güven ve destek olmasaydı bunların hiçbiri yapılamazdı. Daha fazla yabancı şirketin katılımına açık, yaratıcı bir ortamın, şirketlerin ekosisteme girmesini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarla yaratılabileceğini düşünüyorum."

"Çin şu anda dünyanın en büyük 5G ağını inşa etmiş durumda. Aynı zamanda dünyada en fazla 5G kullanıcısına sahip ülke. Akıllı ağı ve teknolojik devrimi bir an önce benimsememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu, her otomobil üreticisi için çok önemli."

"Çin'in dış ticarette pek çok avantajı ve pek çok varlığı var. Bence dünya birlikte çalışmamız gerektiğini kabul etmeli, birbirimize çok fazla bağımlı olmamalı, ama aynı zamanda bu dünyada tek bir gelecek sağlamak için birlikte çalıştığımızdan emin olmalıyız. Bunun farkına varmalı, birlikte çalışmalı ve bir yol bulmalıyız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)