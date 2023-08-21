CK Enerji'nin Dinamik Hızlandırma Programı Antalya'da Tanıtıldı

Enerji sektörüne yeni girişimciler kazandırmayı hedefleyen CK Enerji'nin "Dinamik Hızlandırma Programı"; İstanbul, Ankara ve Sivas'tan sonra Antalya'da girişimcilere tanıtıldı. 23 Ağustos'a kadar başvuruların kabul edileceği programda ilk 10 projeye toplam 1 milyon TL destek sağlanacak.

Enerji alanında genç girişimleri, start-up'ları, yenilikçi projeleri desteklemek üzere harekete geçen CK Enerji, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, "enerji sektörünün 2023 yılı projesi" olmaya aday "Dinamik Hızlandırma Programı"nı İstanbul, Ankara ve Sivas'tan sonra Antalya'da da girişimcilere tanıttı.

Türkiye'nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen program; 'elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri" konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. 23 Ağustos tarihinde başvuru sürecinin dolmasının ardından projelerin nihai değerlendirmesi ise Ocak 2024'te Demo Günü final sahnesinde yapılacak. Program sonunda ilk 10 projeye toplam 1 milyon TL destek sağlanacak.

"Enerji sektörünün geleceğini şekillendirme gücüne sahibiz"

Antalya Teknokent Büyük Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı'nın tanıtım toplantısının açılışında konuşan AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, "Elektrik dağıtım sektörü teknoloji ve yeniliğe açık bir alan olduğundan, bu alanda girişimcilere de büyük fırsatlar sunuyor. Hepimiz, enerji sektörünün geleceğini şekillendirme gücüne sahibiz. Bu programla, enerji sektörüne yeni çözümler sunmayı, inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyoruz. Böylece bizi daha ileriye taşıyacak projelerle enerji dağıtım sektöründe öncü bir rol üstlenebiliriz. Birlikte çalışarak, teknoloji ve yenilikçilik alanında öncü bir sektör oluşturabiliriz. Bizlerin sektör ve saha bilgisinden faydalanın, girişimci çözümlerinizi ortaya koyun, iş birlikleri geliştirin ve gelin hep birlikte sektörümüzü dönüştürelim" dedi.

"Dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca bir program"

AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar'ın konuşmasının ardından BEDAŞ Ar-Ge Müdürü Seyit Cem Yılmaz da program hakkında konuklara detaylı bilgi verdi. Tanıtım toplantısında "Dinamik Hızlandırma Programı İnovasyon Alanları" başlığı ile düzenlenen panelde ise AEDAŞ'tan Sistem İşletme Direktörü Mehmet Akif Şahin, Müşteri Operasyonları Direktörü Pervin Acar ile Proje ve Planlama Müdürü Türker Nazmi Erbil konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye adına gurur duyulacak ve elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca bir program tasarlama amacı ile Dinamik Hızlandırma Programı'nın başladığına işaret edilen panelde operasyonel verimliliği artırmanın, Ar-Ge ve Ür-Ge stratejilerine girdi sağlamanın, bilişim teknolojileri alanında değişim oluşturmanın, sürekli gelişime ve şirketin bilgi birikimini ileriye taşımaya hizmet vermenin, kurum içi girişimcilik kapasitesini artırmanın ve start-up'lar aracılığı ile yatırım fırsatı oluşturmanın hedeflendiği belirtildi. - ANTALYA