CK Enerji, Enerji Sektörünün 2023 Yılı Projesi İçin Dinamik Hızlandırma Programı Başlattı

CK Enerji, genç girişimleri, start-up'ları ve yenilikçi projeleri desteklemek üzere harekete geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, "enerji sektörünün 2023 yılı projesi" olmaya aday "CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı"nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji'nin Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlediği programı, elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda operasyonel verimliliği artırmak, Ar-Ge ve Ür-Ge stratejilerine girdi sağlamak, bilişim teknolojileri alanında değişim yaratmak, sürekli gelişime ve şirketin bilgi birikimini ileriye taşımaya hizmet vermek, kurum içi girişimcilik kapasitesini artırmak, start-up'lar aracılığı ile yatırım fırsatı yaratılması amaçlanıyor.

Programa başvurular 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinin dolmasının ardından projelerin nihai değerlendirmesi ise gelecek yıl ocak ayında Demo Günü final sahnesinde yapılacak. Buradaki sunumlardan sonra projeler arasından seçilecek ilk 10 projenin hayata geçmesi için 100'er bin liralık destek sağlanırken projenin paydaşları arasında yer alan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, satın alma, ortak üretim ve ilk yatırım gibi alanlarda söz konusu girişimlerin yanında olacak.

İstanbul'da Dinamik Hızlandırma Programı tanıtım toplantısı yapıldı

BEDAŞ AR-GE Müdürü Seyit Cem Yılmaz'ın program tanıtımını yaptığı toplantı, Viveka Kurucu Ortağı Barış Okur'un moderatörlüğünde BEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Emrah Kalkan, Yatırım Direktörü Mustafa Altun, Kıdemli Kayıp Kaçak Müdürü Gürkan Arın ve Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü Noyan Sevim'in katıldığı panel ile devam etti.

Programın tanıtım toplantısında konuştuğu belirtilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, program kapsamında enerji sektörüne yeni çözümler sunmak, inovasyonu teşvik etmek, girişimcilere cesaret vermek istediklerini belirterek, "Genç girişimcileri, start-up'ları ve yenilikçi projeleri destekleyerek onlara gerekli kaynakları sağlayacak böyle bir platformun içinde bulunmak yıllardır bu sektörde yer alan biri olarak bana çok ama çok büyük heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, teknoloji ve yenilikçiliğin elektrik dağıtım sektöründe önemli bir yer tuttuğunu ve bu konularda daha fazla çalışmaya, araştırmaya ve işbirliklerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sadece 2021 yılında, ülkemizdeki 21 dağıtım şirketi toplamda 14,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların büyük çoğunluğu, artan enerji taleplerine yanıt vermek ve ömrünü doldurmuş eski şebekeyi yenilemek amacıyla gerçekleştirilen şebeke yatırımları. Ama unutulmaması gereken bir detay var. Yaklaşık 1,3 milyar liralık bir bütçe, 2021 yılında şebeke işletim sistemi yatırımlarına ayrıldı. Bu yatırımlar, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ve OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) gibi teknoloji içeren çözümleri içermekte. Yani, aslında teknolojik altyapıyı oluşturma konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Ancak, bu teknolojileri daha da geliştirmek ve elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyetini artırmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. İşte burada, siz değerli girişimcilerin rolü büyük önem taşıyor. Birlikte çalışarak, teknoloji ve yenilikçilik alanında öncü bir sektör yaratabiliriz. Bizlerin sektör ve saha bilgisinden faydalanın, yaratıcı çözümlerinizi ortaya koyun, işbirlikleri geliştirin ve gelin hep birlikte sektörümüzü dönüştürelim."

Toplantı, Etki Yatırımcısı Can Atacık'ın "Sürdürülebilirlik ve Etki Yatırımı"na ilişkin konuşmasının ardından networking oturumu ile tamamlandı.

Ayrıca, Dinamik Hızlandırma Programı'nın tanıtım toplantısı sırasıyla Ankara, Sivas ve Antalya'da da düzenlenecek.