CK Enerji'nin "Dinamik Hızlandırma Programı" Ankara'da girişimcilere tanıtıldı

CK Enerji'nin enerji sektörüne yeni girişimcileri kazandırmayı hedefleyen "Dinamik Hızlandırma Programı", 10 Ağustos Perşembe günü Ankara'da girişimcilere tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projenin paydaşları arasında Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) da "satın alma, ortak üretim ve ilk yatırım" gibi alanlarda söz konusu girişimlerin yanında yer alacak.

Enerji sektörü büyük bir dönüşüm süreci yaşarken genç girişimleri, start-up'ları, yenilikçi projeleri desteklemek üzere harekete geçen CK Enerji, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, "enerji sektörünün 2023 yılı projesi" olmaya aday "Dinamik Hızlandırma Programı"nı Ankara'da girişimcilere tanıttı.

Türkiye'nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ ile Viveka İnkübasyon Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenen Dinamik Hızlandırma Programı, "elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri" konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, geleceği şekillendirmek için girişimcilik ruhunu ve teknolojiye olan ilgiyi sektöre taşımak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve yenilikçiliğin, elektrik dağıtım sektörünün başarısı için vazgeçilmez unsurlar olduğu tartışma götürmez bir gerçek. O nedenle bu konuda çok daha fazla çalışmalı, araştırmalı ve iş birlikleri geliştirmeliyiz. Sadece 2021'de, ülkemizdeki 21 dağıtım şirketi toplamda 14,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların büyük çoğunluğu, artan enerji taleplerine yanıt vermek ve ömrünü doldurmuş eski şebekeyi yenilemek amacıyla gerçekleştirilen şebeke yatırımları. Ama unutulmaması gereken bir detay var. Yaklaşık 1,3 milyar liralık bütçe, 2021'de şebeke işletim sistemi yatırımlarına ayrıldı. Bu yatırımlar, SCADA ve OSOS gibi teknoloji içeren çözümleri içermekte. Yani, aslında teknolojik altyapıyı oluşturma konusunda ciddi adımlar atıyoruz."

Başvuru süreci 23 Ağustosta tamamlanıyor

CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı'nın tanıtım toplantıları bundan sonra 15 Ağustos Salı günü Sivas'ta Cumhuriyet Teknokent Konferans Salonu'nda, 17 Ağustos Perşembe günü ise Antalya'da Teknokent Büyük Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.

23 Ağustos tarihinde başvuru sürecinin dolmasının ardından projelerin nihai değerlendirmesi ise Ocak 2024'te Demo Günü final sahnesinde yapılacak.