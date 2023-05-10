CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Park Dedeman Kastamonu Otel'e yeşil elektrik sağlayacak

CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası (I-REC) sahibi olan Park Dedeman Kastamonu Otel, yıllık 510 bin kilovatsaat elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası (I-REC) sahibi olan Park Dedeman Kastamonu Otel, yıllık 510 bin kilovatsaat elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Park Dedeman Kastamonu Otel, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası alarak yıllık 510 bin kilovatsaatlik elektrik tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının giderek arttığına işaret ederek, son yıllarda yeşil enerji sertifikasyon sürecine de yoğun bir ilgi olduğunu belirtti.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Bülbül, "Bu kapsamda çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimizin 'I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası' almalarına aracılık ediyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. I-REC belgesi alarak elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılayacağını belgeleyen Park Dedeman Kastamonu Oteli'i attıkları bu değerli adım için kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji sertifikası

Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen I-REC yenilebilir enerjisi sertifikası, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle kaynaklı yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen her 1 megavatsaat elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına destek veriyor.