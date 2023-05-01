CK Enerji çalışanları deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için koştu

CK Enerji çalışanlarından oluşan "Gönüllerin Enerjisi Koşu Takımı", 18. NKolay İstanbul Yarı Maratonu'nda, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile deprem bölgesindeki çocukların eğitimlerine destek olmak için koştu.

CK Enerji çalışanlarından oluşan "Gönüllerin Enerjisi Koşu Takımı", 18. NKolay İstanbul Yarı Maratonu'nda, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile deprem bölgesindeki çocukların eğitimlerine destek olmak için koştu.

CK Enerji açıklamasına göre, her yıl binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen NKolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada Parkuru'nda yapıldı.

CK Enerji çalışanlarından oluşan "Gönüllerin Enerjisi Koşu Takımı" bu yıl 18'ncisi düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'yla (TEGV) deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için koştu.

Yarı Maraton'a 24 kişilik ekiple katılan CK Enerji, koşucularının yürüttüğü bireysel kampanyalarla şu ana kadar 40'ın üzerinden çocuğun eğitimine katkı sağlamış oldu. İyilik Peşinde Koş platformu üzerinden 15 Mayıs'a kadar devam eden bağış kampanyaları ile desteğin artırılması hedefleniyor.

Bu yıl da geniş bir katılıma sahne olan NKolay İstanbul Yarı Maratonu, 21 km uzunluğundaki Tarihi Yarımada Parkuru'nda, 8 bin yıllık geçmişe uzanan bir tarihi dokuda gerçekleştirildi.

Başlangıç noktası Yenikapı Miting Alanı olan parkur, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci, Eminönü, Galata Köprüsü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Çaddesi, Ayvansaray'ın ardından yeniden Yenikapı'daki başlangıç noktasında son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, TEGV'in "Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir" Projesi kapsamında 18. NKolay İstanbul Yarı Maratonu'na katılarak deprem bölgesindeki çocukların eğitimleriyle ilgili toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cankurtaran, "CK Enerji çalışanları olarak ülkemizin geleceğine katkı sunan, iyiliğe vesile olan sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almayı kendimize görev olarak kabul ediyoruz. Ne yazık ki ülkemiz 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketi yaşadı.

Enerji sektöründe hizmet veren grubumuz ilk günden itibaren bir yandan bölgenin yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmaların içinde yer alırken diğer yandan da depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için seferberlik ruhu ile hareket ediyor.

Bu süreçte CK Enerji olarak oluşturduğumuz gönüllüler takımımızla deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak hedefiyle İstanbul Yarı Maratonu'nda olmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız, birlikte iyileşeceğiz." açıklamasını yaptı.