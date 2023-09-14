Çivril'de Kaçak Avcılara Cezai İşlem Uygulandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yapılan denetimlerde kuş avına çıkan şahıslara cezai işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Mahallesi'nde yapılan denetimlerde avcıları yakaladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kaçak avcılığa karşı yapılan denetimlerde kuş avına çıktığı belirlenen şahıslara cezai işlem uygulandı.

Çivril ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, kuş avına çıkan şahısların olduğuna yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, Gürpınar Mahallesi bölgesinde kontrol ve denetime çıktı. Yapılan sıkı çalışmanın ardından avcılar, avladıkları kuşlar ile ellerindeki silahlarla yakayı ele verdi. Kaçak avcılara Çivril Şefliği Koruma ve Kontrol ekibimiz ve fahri av müfettişi tarafından cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ