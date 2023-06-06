Civciv Üreticileri Yasal Düzenleme İstiyor

Kenesavar olarak bilinen ve özellikle kırsal kesimlerde beslenen tavuk ve civcivlere olan rağbet artarken, civciv üreticileri de yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Vergiye tabi olmalarına rağmen resmi gözükmediklerini ifade eden civciv üreticisi Cihan Saykıoğlu; "Vergimiz var ama fatura kesemiyoruz, resmi değiliz" diyerek yasal düzenleme getirilmesini talep etti.

Kuş gribi salgınından önemli derecede etkilenen sektörlerden olan civciv üreticiliğinin sorunlarının devam ettiğine dikkat çeken civciv üreticileri yetkililere seslendi. Kuş gribi sebebiyle civciv üretim ve satışının yasaklanmasının ardından kene yoğunluğunun arttığını ve bu sebeple yeniden boşluk bırakılarak üretimin serbest hale geldiğine dikkat çeken üreticilerden Cihan Saykıoğlu, kene, akrep gibi haşereleri temizlemesinden dolayı üretim ve satışın serbest bırakıldığını ancak hala daha yasal düzenlemenin yapılmadığını söyledi.

"Tavuğun olduğu yerde haşerat olmaz"

kamuoyunda 'Saddam Savaşı' olarak bilinen Irak Savaşı sırasında işlerinin durgunlaşması nedeniyle asıl işi olan zücaciye işini bırakıp bu işe başladığını ifade eden Cihan Saykıoğlu; "33 senedir bu işi yapıyorum. Saddam Savaşı olarak bilinen Irak Savaşı sırasında zücaciye işi yapıyordum. Arkadaşlarım bu işi yapıyordu. O yıllarda savaştan dolayı bizim sektör bitti. Biz de o işi kapatıp bu işe başladık. Allah razı olsun bu işe vesile olanlardan. Allah'a şükür rızkımız çıkıyor. Köy köy dolaşıyorum, pazarlara gidiyorum. Haftanın 7 günü sokaklardayım. Satışlarımız çok şükür güzel hatta bu sene baya güzel. Kimisi sevmek için, kimisi eti için, kimisi de yumurtası için alıyor. Genelde besleyip yumurtası ve etinden faydalanmak için alıyorlar. Haşeratı önlemek için alanlar da var ama o ikinci planda oluyor. Kırsal alanlara taşınan şehirden gelen vatandaşlar genelde haşerat için alıyorlar. Bunlar keneleri, akrepleri yerler. Tavuğun olduğu yerde haşerat olmaz. Yılan bile doğru düzgün olmaz. Bütün hayvanların bir görevi var aslında" diyerek kanatlıları da et ve yumurtasının yanında haşereleri yok etmek için besleye çok kişinin olduğunu söyledi.

"Vergimiz var, resmi değiliz"

Vergiye tabi olmalarına rağmen resmi gözükmediklerini belirten Saykıoğlu, üreticilerin dertli olduğunu ifade ederek "Bir dönem kuş gribi çıktı. Yasaklanmıştı ama bu sefer keneler çoğalmıştı. Şimdi boşluk bıraktılar, serbest ettiler ama sıkıntımız var. Kuş gribinden dolayı civcivleri pazarlarda civciv ve tavuk satmak yasak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılması lazım. Maalesef satış yaptığımız kanatlı hayvanların faturasını kesemiyoruz. Sattığımız civciv öldüğünde alan taraf bizi Tarım Müdürlüğü'ne şikayet etmekle tehdit ediyor. Fatura kesebilsek kendimizi savunabiliriz. Bunu satıyoruz, vergimiz var ama fatura kesemediğimiz için resmi olamıyoruz. Kuş gribinden önce hiçbir sıkıntımız yoktu. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapmaları gerekiyor. Türkiye genelinde bu sektörden ekmek yiyen on binlerce kişi var. Çok şükür rızkımızı çıkarıyoruz ama tek isteğimiz bu işin yasal zeminde sürdürülmesi" diye konuştu. - AYDIN