Citroen, yeni kapsül modellerini Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergiliyor

Citroen Autonomous Mobility Vision konsepti için hazırlanan üç yeni kapsül modeli, Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor.

Şirket açıklamasına göre, Citroen Çin tarafından üç farklı müşteri deneyimi sağlayan üç yeni kapsülden biri olan Immersive Air fiziksel olarak tasarlanırken, Cosy Capsule ve Wander Cafe ise dijital ortamda sunuldu.

Citroen Skate ile sergilenen Immersive Air, oval bir tasarıma sahip, renkli çift sürgülü cam kapısıyla çok yolcu kapasiteli bir kapsül. İçinde video oyunları oynamak, müzik dinlemek, şarkı söylemek veya film izlemek gibi etkinliklerin yapılabildiği bir eğlence kapsülü. Citroen, bu konseptle 2020'de elektrikli ulaşım için daha sorumlu ve paylaşımcı yeni vizyonları sunarak başlattığı süreci devam ettiriyor.

Citroen, kentsel ulaşımı yeniden yorumluyor. Amaç, herkesin şehir merkezlerinin sunduğu fırsatlardan, rahatsızlıklara katlanmak zorunda kalmadan yararlanma olanağı oluşturmak. Bunun için şehirdeki trafik akışını daha akıcı, daha keyifli ve daha insani hale getirmek gerekiyor. Ayrıca kabin içi deneyimi yeniden yorumlayarak yolculara konforlu, stressiz ve faydalı bir yolculuk yaşatmak gerekiyor.

Citroen, Citroen Autonomous Mobility Vision ile talebe uyum sağlayan ve açık kaynak ilkesine dayalı, yenilikçi bir paylaşımlı otonom ulaşım konsepti sunuyor. Bu ulaşım modeli, Citroen Skate ve üzerindeki kapsüllerden oluşuyor. Citroen Autonomous Mobility Vision, deneyimler sunmak için geliştirilen kapsüllerle eşleştirilmiş ve şehirde kesintisiz hareket eden bir Citroen Skate taşıma filosundan oluşuyor. Citroen Skate, ulaşımın aracı ve değişken üst yapıların taşıyıcısı. Citroen Skate'e eklenen kapsüller, kullanıcıların istedikleri hizmeti, istedikleri zaman seçmelerine olanak tanıyor. Artık aracı sürmeye konsantre olmak gerekmiyor. Böylece kullanıcılar, yolculukları sırasında deneyimlerinin keyfini çıkartmak için zaman kazanıyor.

Kapsül çözümü açık kaynak ilkesine dayanıyor. Üçüncü partiler, Citroen Skate'in teknik özelliklerine uygun bir kapsül geliştirebiliyor. Topluluklar, kamu yetkilileri ve şirketler, kamusal veya özel bir alanda insanları veya malları taşımak ya da hizmet sağlamak için kendi kapsüllerini geliştirerek Citroen Skate teknolojisinden yararlanabiliyor. Tıp merkezlerinden gıda kamyonlarına veya spor salonlarına kadar yeni bir mobil hizmetler çözümü oluşuyor.

Keyifli bir deneyim öngörüyor

Immersive Air, ortasından dikey dikdörtgen bir omurganın geçtiği, oval forma sahip, çok yolculu bir kapsül tasarımı. Dış kısmı kontrast oluşturan koyu bir sır ile kaplı. Metalik vurgular ışıldarken kapsül, ileri teknoloji çekiciliğiyle parlıyor. Renkli çift sürgülü cam kapı ve panoramik cam tek yönlü olup, görünürlük ve mahremiyet arasında bir denge sağlıyor. Yolcular, müzik dinleyerek, şarkı söyleyerek, video oyunları oynayarak veya film izleyerek, birlikte zaman geçirebiliyor. Kabin içindeki gelişmiş deneyim, karaoke ve oyunlar, katmanlı iç dekorasyon ve dijital animasyonlu surround ses ile güçleniyor. Dijital animasyon, müziğe uygun olarak dinamik ve yatıştırıcı grafikler arasında değişiyor. 4K ekran, akıcı ortam aydınlatması ve tavandaki mikrofon, kabin içindeki deneyimi daha da ileriye taşıyor.

Koltuklar, Citroen konfor standardını karşılıyor. Koltuklar form olarak ergonomik ve minder yumuşaklığı üstün bir konfor seviyesi sunuyor. Kırmızı ve mavi süslemeler, teknoloji vurgusu yapıyor. Immersive Air Pod ise yolculuk esnasındaki eğlenceyi destekliyor.

Cozy Capsule, iki yolcuya sıcak ve özel bir seyahat deneyimi sunuyor. Büyük şehirlerde günlük işe gidip gelme çok zaman alıyor ve ciddi bir zorluk anlamına geliyor. Bu nedenle Cozy Capsule, sabah işe giderken rahatlama ve yoğun bir günün ardından eve dönerken dinlenme olanağı sağlıyor. Tasarımda Fransız parfüm şişelerinden ilham alınıyor. Sabit bir taban üzerine oturtulan kristal bir gövdeye sahip. Üst bölüm gün doğumu ışığı aydınlatmasına sahip. Yontulmuş tanecikler ise görüş hattının altında gövdeyi çevreliyor.

Kristal kabuğun içinde somon renginde yumuşak bir koltuk tasarımı yer alıyor. Standart oturma konumundan 180 derece yatış pozisyonuna kadar farklı oturma pozisyonlarına sahip konforlu bir koltuk bulunuyor. Ergonomisi ve Alcantara yüzeyi ile Citroen Advanced Comfort teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Ayarlanabilir yarı saydam üst kısım daha fazla koza hissi, mahremiyet ve rahatlık sunuyor. Ayrıca birebir görüşmeler için karşısında ikincil bir koltuk daha yer alıyor. Bu koltuk, mantar malzemeden üretilirken, kolçak olarak yana doğru uzatılan bir sırtlığa da sahip. İç mekan, sağlıklı ve hoş bir kabin deneyimi için entegre bir hava temizleyicisine sahip. Ayrıca kendi kendini sulayan yeşil bitkiler yer alıyor. Geri dönüştürülmüş taban ve mantar ağırlıklı iç kısım, çevre dostu yaklaşımı ortaya koyuyor.

Wander Cafe; iki yolcuya, şehirde gezinirken özel bir soğuk yemek ve içecek tadım deneyimi sunan bir açık hava kapsülü. Wander Cafe, diğer iki kapsülden farklı olarak yolcuların çevresiyle etkileşim kurmasını sağlıyor. 360 dereceye yakın açık görüşe ve yüz yüze oturma düzenine sahip bu kapsül, güzel lezzetlerin tadını çıkarırken keyifli bir seyahat deneyimi de sunuyor. Kapsül aynı zamanda hafif bir yapıya sahip. Koltuk sırtlığı, kapsülün ayaklarını oluşturacak şekilde uzanıyor. Minder aşağı doğru kıvrılıyor ve zemine bağlanıyor. Modern mimari bir forma sahip yüzer tavan, oturma alanını gölgelemek için yana kıvrılıyor. Kapısız tasarım, giriş-çıkışları kolaylaştırıyor. HMI entegre masa ekranı üzerinden sipariş verme olanağı, self servis yiyecek ve içeceklere erişim kolaylığı sağlıyor.

Gelişmiş kentsel ulaşım için entegre teknoloji

Citroen Skate, akıcı ve optimize bir ulaşım sağlamak üzere tüm şehir merkezini özel şeritlerde dolaşabilen bir kentsel mobilite çözümü. Otonom, elektrikli ve kablosuz şarj özelliği ile Citroen Skate, neredeyse kesintisiz olarak 7/24 çalışabiliyor ve kendini, özel şarj istasyonlarında otomatik olarak şarj edebiliyor. Citroen Skate, kapsüllerin hareket etmesine olanak sağlayan bir ulaşım platformu. Hareketi ve hizmeti oluşturmak üzere kendini kapsüllerin altına konumlandırıyor. Kapsüller 10 saniyeden daha kısa sürede eklenebiliyor. Citroen Skate, her türlü kapsülü hareket ettirmek için kullanılabilen evrensel bir ulaşım platformu.

Gereksiz ve pahalı ekipmanlara ihtiyaç duymadan nakliye ve lojistik için gereken teknolojilerle donatılan bu sistem, otonom sürüş teknolojisini ulaşılabilir hale getiriyor. Bir tür ultra teknolojik kaykay olan Citroen Skate, otonom ve elektrikli seyahat için gereken; batarya, elektromotor ve sensörler dahil, tüm teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bölgeye bağlı olarak kullanıcıların güvenliğini sağlamak üzere maksimum hızı 25 km/s veya 5 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Hız, kapsülün kullanım amacına göre yapılandırılabiliyor.

Citroen Skate, 2,60 metre uzunluğa, 1,60 metre genişliğe ve 51 santimetre yüksekliğe sahip. Minimum ayak iziyle günlük hayatta çok az alan kaplıyor. Kompakt boyutları ve tasarımı, onu akıllı ve evrensel bir ulaşım çözümü haline getiriyor.

Teknolojiyi sergileyen tasarım

19_19 Concept'in gelişmiş altyapısının biçimsel dilini içeren Citroen Skate, tasarımıyla teknolojiyi vurguluyor. Mat siyah ve alüminyum yüzeyler, makro boyutta marka logoları ve koyu gölgeli malzemeler üstüne yerleştirilen kapsül için bir vitrin görevi görüyor. Citroen Skate'in merkezinde marka logosu, dokular ve malzemelerle, markanın orijinal logosunu yeniden yorumluyor. Bir anlamda bu özellikleri bünyesinde barındıran 19_19 Concept'in yaklaşımını devam ettiriyor. 19_19 Concept, Citroen tarafından markanın yüzüncü yılı için 2019'da tanıtılan bir konsept otomobil ve şehirden uzaklaşmak için tasarlanan konforlu bir ulaşım vizyonu.

Citroen Skate'in dört bir yanına serpiştirilen ve Citroen logolarının arkasına gizlenen sistemler; yayaları, otomobilleri, bisikletlileri, scooter'ları veya yoldaki diğer nesneleri algılayarak, tamamen güvenli ve otonom bir sürüş sağlıyor. Citroen Skate'in önü ve arkası tamamen aynı. Bu nedenle düzenlemelere uymak ve diğer yol kullanıcılarına seyahat yönünü belirtmek için Citroen logoları; önde beyaz ve arkada kırmızı olacak şekilde arkadan aydınlatılıyor. Citroen Skate, seyahat sırasında sürüş konforu sağlamak ama aynı zamanda kapsülleri sarsıntı olmadan rahatça yerleştirmek için hareketli hidrolik yastıklarla donatılıyor. Citroen Advanced Comfort logoları, araç türü ne olursa olsun Citroen'in konforla eşanlamlı olduğunu hatırlatıyor.

Jantları, 19_19 Concept jantlarında da Citroen ile ortaklık yapan Goodyear geliştirdi. Goodyear ayrıca, Citroen Skate için çok yönlü Eagle 360 lastikleri de geliştirdi. Küçük elektromotorlar robota 360 derece hareket özgürlüğü sağlıyor. Böylece tıpkı bir bilgisayar faresindeki gibi, yön fark etmeksizin ve olduğu yerde dönerek her yöne hareket edebiliyor.