Citroen, yeni C4 X'i dünyaya İstanbul'dan tanıttı

Citroen, kompakt sınıfta geleneksel hatchback ve SUV modellerine alternatif zarif, çekici yeni modeli C4 X ve e-C4 X'in dünya prömiyerlerini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Dünya prömiyerinde konuşan Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, yeni e-C4 X ve C4 X modellerinin Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markalarının genişleme hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

Yeni modellerin oluşturacağı fırsat için heyecanlı olduklarını ifade eden Cobee, pek çok müşterinin, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki hatchback ve SUV seçeneklere çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif istediğini belirtti.

Cobee, şunları kaydetti:

"Söz konusu ihtiyaca cevap veriyoruz. Citroen'den beklediğiniz tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık, çok yönlülüğün yanı sıra sıfır emisyonlu tamamen elektrikli bir sürüş de sunan özgün bir Cross tasarım bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor.

Citroen'in kalbinde insanlık vardır. Gerçekten müşterilerimize yakın olma isteği ve bu durumda Türk pazarına yakın olmaya çalıştık. C4 X yüzde 100 elektrikli versiyonla gelecek. Bugün baktığımızda Türkiye piyasasında araçlar için teknoloji, konfor, alan büyüklüğü gibi özellikler aranıyor. Bu Citroen C4 X için iddialı bir oyun alanı. Citroen'de 3 şeyi çok önemsiyoruz. Bunlar insanlık, yakınlık ve sıcaklık müşterilerimize karşı. Bizim rolümüz uygun teknolojilerin daha geniş kitlelere yayılması. Gerçekten konforlu araçlar üretiyoruz. İstanbul, dünyanın kilit yerlerinden bir tanesi, gerçekten ticaret ve medeniyetin merkezi. İstanbul canlı bir pazar."

"Otomobilin çevresindeki silüet çok farklı, çok daha dinamik ve heyecan verici"

Citroen Tasarım Müdürü Pierre Leclercq ise e-C4 X ve C4 X'in, görsel olarak rakiplerinin arasından hemen sıyrıldığını söyledi.

Leclercq, "Önde karakteristik Citroen tasarım felsefesi açıkça görülüyor. Ancak otomobilin çevresindeki silüet çok farklı, çok daha dinamik ve heyecan verici. Arka koltuk yolcularına ekstra konfor ve büyük bir bagaja gereksinim duyan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uzun bir gövde sunuyor. Ancak hantal olsun da istemedik. Dolayısıyla akıcı bir şekilde bagaj kapağına ve ardından arka tampona uzanan eğimli arka tavan çizgisi için keskin çizgileri olabildiğince kaydırdık. Yüksek sürüş pozisyonu otomobilin etrafındaki kaplamalarla birleşerek sportif ve akıcı gibi görünen bir silüet oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Citroen Ürün ve Strateji Müdürü Laurence Hansen de "Bu otomobil tüm beklentileri karşılıyor. Zarif, özgün ve Citroen'in güçlü SUV DNA'sını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, olağanüstü diz ve baş mesafesi ile mükemmel ön ve yan görüş alanları sayesinde arkada sunduğu konforla sizi gerçekten şaşırtıyor. Tüm bunlar Advanced Comfort Programı'mızın temel özelliği." dedi.

Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri

Citroen'in düzenlediği dünya prömiyerinde, 4,6 metre uzunluğundaki gövdesiyle coupe silüetini modern görünümlü bir SUV ve geniş hacimli bir 4 kapılı ile birleştiren yeni modeli, Citroen ürün gamı içerisinde C4 ve amiral gemisi C5 Aircross SUV arasında konumlandırılıyor.

C4 X, kompakt sınıfta Cross tasarım, konfor ve geniş iç hacmi birlikte sunuyor. Geniş arka diz mesafesi, 510 litrelik büyük bagaj ve çevreci bir ulaşım çözümü arayanlar için ideal özellikler sunuyor.

C4 X, Advanced Comfort koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ile Citroen Advanced Comfort programı sayesinde yüksek konfor seviyesine sahip. C4 X ise satışa sunulduğu pazara bağlı olarak yüksek verimlilik seviyesine sahip Citroen PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla satılacak.

Yeni C4 X, uluslararası pazarlarda ve belirli Avrupa ülkelerinde çevreci ve verimli içten yanmalı motorlarla sunulacak. Müşteriler, PureTech turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu benzinli ve BlueHDi dizel motorlar arasından seçim yapabilecek.

Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri, küresel pazarlar için sadece Avrupa'da, İspanya'nın Madrid kentindeki Stellantis Villaverde üretim tesisinde üretilecek ve satışlar 2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak başlayacak.

4 bin 600 mm uzunluğu ve 2 bin 670 mm'lik aks mesafesiyle yeni e-C4 X ve C4 X, Stellantis'in CMP platformunu kullanıyor. Eğimli tavan çizgisiyle birlikte optimize edilen aerodinamik yapı sayesinde sadece 0,29 Cd'lik sürtünme katsayısı ile tamamen elektrikli yeni e-C4 X, yüksek verimlilik seviyesi ve 360 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor.

Profilden bakıldığında, ön camdan arka bagaj kapağına kadar uzanan akıcı tavan çizgisi dikkati çekiyor ve segmentteki yüksek araçlarda rastlanan hantal yapı yerine son derece dinamik bir Coupe silüeti oluşturuyor.

Arka çıkıntı, 510 litrelik büyük bagajı gizlemek için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroen yazısı modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Arka bagaj kapağı paneli hareketli tasarımıyla kalite algısını artırırken, otomobilin genel dinamizm vurgusunu güçlendiriyor.

Yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve ön farların tasarımını tamamlayarak silüetin dinamizmini güçlendiriyor.

Arka tamponun merkezinde plakalık bulunuyor. Tamponun alt eklentisi koruma ve dayanıklılık için mat siyahla kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar C5 Aircross'un sağlam hissini yansıtıyor.

Kısa ön çıkıntı ile birlikte 690 mm ile büyük çaplı tekerlekler yükseklik hissini artırırken, aynı zamanda sürücüye yüksek bir sürüş pozisyonu yaratıyor. Bu da çevreye hakim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissi ile sonuçlanıyor. Renkli eklentileriyle Airbump panellere sahip alt gövde kaplamaları ile mat siyah çamurluk ağzı kaplamaları ek koruma özelliği sunuyor.

Ön tamponun altı bölgesindeki mat siyah alt ek, yan ve arka kısımdaki uygulamayla bütünlük oluştururken, hava giriş ızgaralarında, 19-19 Concept aracına benzer makro logo deseni kullanıyor. Altıgen alt ızgaranın her iki yanında kapılardaki Airbump panelleriyle uyumlu renkli eklere sahip sis lambası çerçeveleri bulunuyor.

510 litrelik bagaj bölmesi

Yeni Citroen e-C4 X ve C4 X modellerinin tasarımı, tasarım ekibinin 510 litrelik geniş bir bagaj bölmesi oluşturmasını sağladı.

Tavan önden arkaya sorunsuz bir şekilde akarken, arka camın altındaki menteşeler, geniş bir bagaj ağzına olanak tanıyor, bu özellik de bagaja erişimi kolaylaştırıyor.

Advanced Comfort koltuklar, yeni e-C4 X ve C4 X'te Citroen Advanced Comfort programını tamamlıyor.

Geniş koltuklar 15 mm kalınlaştırılmış özel köpükle dinamik destek sunuyor. Yolcular rahat bir koltukta, yolun gürültüsünden ve bozukluklarından izole edilmiş bir şekilde sürüşün keyfini çıkartabiliyor.

Süspansiyon, uygulanan gerilime bağlı olarak iki aşamada çalışıyor. Hafif sıkıştırma ve geri basma durumlarında yay ve amortisör hidrolik stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri birlikte kontrol ediyor.

Büyük darbelerde yay ve amortisör, hareketi kademeli olarak yavaşlatmak ve sarsıntıları önlemek için hidrolik sıkıştırma veya geri basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Enerjiyi sönümleyen ve ardından bir kısmını darbe olarak geri veren mekanik bir stoperin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor.

Yeni e-C4 X ve C4 X'te yolcuların en zorlu koşullarda bile rahat etmelerini sağlamak için kapsamlı bir iklim kontrol paketi bulunuyor. Kabin içi iklim kontrol paketi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon simidi ile birlikte çift bölgeli otomatik iklim kontrol sistemi gibi donanımları içeriyor.

e-C4 X ve C4 X'te büyük bir elektrikli açılır panoramik cam tavan da bulunuyor. Panoramik cam tavan yolcu bölmesini aydınlatırken, arka baş mesafesi kısıtlanmıyor.

Citroen, günümüz kullanıcılarının beklentilerini karşılamak için, sadece büyük bir bagaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kabin içinde çeşitli depolama çözümleri de sunuyor. Her biri pratik ve günlük kullanım kolaylığı sunan 16 adede kadar açık veya kapalı bölme toplam 39 litrelik bir depolama hacmi sunuyor.

Yeni Citroen C4 X, farklı kullanım gereksinimlerini karşılayan, verimli, temiz ve yüksek performanslı içten yanmalı motor seçenekleriyle belirli Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları ile uluslararası pazarlarda satılacak.

Pazara bağlı olarak, 3 farklı Citroen PureTech 3 silindirli, turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motor ve şanzıman kombinasyonları sunuluyor.

PureTech 100 Start & Stop, 6 ileri vitesli manuel, PureTech 130 Start & Stop, EAT8 Otomatik, yeni C4 X ayrıca, belirli pazarlarda EAT8 otomatik şanzımanla birlikte yüksek verimlilik seviyesine sahip Citroen BlueHDi 130 EAT8 Otomatik Start & Stop turbo dizel motorla da satılacak.

Citroen, elektrikli araç satışlarının yoğun olduğu birçok Avrupa pazarında sadece tamamen elektrikli e-C4 X modelini sunma konusunda adım atıyor.

100 kW güç-aktarma sistemi ve 360 kilometreye kadar WLTP menzili ile yeni e-C4 X, ana akım kompakt sınıfta, özgün tasarım, konfor ve binek otomobil genişliği kombinasyonunu sunan tek tamamen elektrikli otomobil olacak.