Citadel'in kurucusu Ken Griffin: Yatırımcılar Çin'i izlemeli ve yatırım yapmalı

Citadel'in kurucusu Ken Griffin, Çin'deki yönetim ekiplerinin olağanüstü becerileri ve rekabetçi ürünlerini dikkate alarak küresel yatırımcıların Çin'e yatırım yapması gerektiğini söyledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) da Çin'in büyüme tahminini artırarak 2023 için gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) projeksiyonunu yüzde 5,4 olarak duyurdu.

HONG KONG, 10 Kasım (Xinhua) -- Citadel'in kurucusu Ken Griffin, küresel yatırımcıların, Çin'deki yönetim ekiplerinin olağanüstü becerileri ve son derece rekabetçi ürünlerini dikkate alarak Çin'i "izlemesi" ve Çin'e "yatırım yapması" gerektiğini söyledi.

Salı günü Hong Kong'da düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuşan Griffin, geçmişte bir yatırımcının, 100 yıl kadar sadece ABD'li şirketlere yatırımda bulunarak işlerini yürütebileceğini, ancak dünyanın artık değiştiğini kaydetti.

Griffin, "50 yıl önceye kıyasla artık ABD dışında çok fazla inovasyon gerçekleşiyor" dedi.

Çin'deki yönetim ekiplerinin olağanüstü becerilerine dikkat çeken Griffin, bu ekiplerin özellikle güneş enerjisi ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere küresel sahnede son derece rekabetçi ürünler ürettiklerini belirtti.

Salı günü Uluslararası Para Fonu (IMF) da Çin'in büyüme tahminini 0,4 yüzde puan artırarak 2023 için gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) projeksiyonunu yüzde 5,4 olarak duyurdu.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Çin ekonomisi, hükümetin 2023 büyüme hedefini tutturma yolunda ilerliyor ve Kovid-19 sonrası güçlü bir toparlanma sergiliyor" ifadelerini kullandı.