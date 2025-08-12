Ciro Endeksi 2025 Haziran'da Yüzde 45 Arttı

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2025 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 45 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3, inşaat yüzde 32,6, ticaret yüzde 53 ve hizmet sektörü yüzde 41,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 45 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 32,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 53 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 41,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Haziran ayında aylık yüzde 3,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,1 arttı. - İSTANBUL

