Ciro Endeksi 2023 Yılı Nisan Ayında Yüzde 56,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 56,2 arttı. Ayrıca toplam ciro aylık yüzde 3,6 arttı.