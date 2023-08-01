Çinli YTO Express, Hindistan'a üç yeni hava kargo rotası başlatıyor

GUANGZHOU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen taşımacılık firması YTO Express, ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinden Hindistan'a Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde faaliyet gösterecek üç hava kargo rotası başlatacağını duyurdu.

Söz konusu rotalar, Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nı Hindistan'ın Chennai, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerine bağlayacak.

Guangdong Havaalanı İdaresi, sektördeki kargo havayollarının bu kadar yoğun şekilde uluslararası rotalar açmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. İdare, Baiyun havalimanında aynı havayolu şirketi tarafından art arda üç gün olmak üzere üç adet hava rotası başlatılmasının bir ilk olduğunu belirtirken, bunun Guangzhou uluslararası hava kargo pazarının hızla kalkınma dönemine girdiğini gösterdiğini kaydetti.

Üç hava rotasında da B767-300 kargo uçakları kullanılacak ve her bir rota için haftada bir gidiş-dönüş seferi yapılacak. Bir kargo uçağı yaklaşık 50 ton yüke kadar taşıma kapasitesine sahip ve uçuşlarda ağırlıklı olarak elektronik ürünler, otomobil parçaları, tekstil, makine ve teçhizat gibi yükler taşınacak.

Yeni hava hizmetlerinin, Baiyun havalimanının yıllık uluslararası kargo hacmine yaklaşık 8.000 ton ekleyeceği tahmin ediliyor. Bu durumun, Guangzhou ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimi büyük ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki hava kargo taşımacılığı, daha önce çoğunlukla Kunming ve Nanning gibi kentlerden yapılıyordu.¦