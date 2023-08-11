Çinli yetkililer tarımsal afetlerin önlenmesi için önlemler alıyor

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, tayfundan etkilenen bölgelerde tarımsal afetlerin önlenmesi ve sonbaharda tahıl üretiminin önemine vurgu yaparak yerel yetkililere önlemler alınmasını istedi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laishui ilçesine bağlı Sanpo kasabasının Xiazhuang köyünde yoldaki çamuru temizlemek için makine kullanan işçiler görülüyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce düzenlenen toplantıya göre, Çinli yetkililer tayfundan etkilenen bölgelerde tarımsal afetlerin önlenmesi ve sonbaharda tahıl üretiminin önemine vurgu yaptı.

Sonbaharın tahıl mahsulü verimi için kritik bir dönem olduğunu belirten bakanlık, Çin'in kuzeydoğusundaki şiddetli yağışların kuvvetli rüzgarla birleşmesi halinde mahsulün zarar görme riskinin yüksek olacağını vurguladı.

Bakanlık, yerel yetkililerden Khanun Tayfunu'nun izleyeceği yolu yakından takip etmek, acil durum ekiplerini organize etmek, drenaj makinelerini seferber etmek ve bölgedeki suyun boşaltılması işlemini hızlandırmak gibi önlemler almalarını istedi.

Tayfun nedeniyle Cuma gününden Pazar gününe kadar Jilin, Heilongjiang ve İç Moğolistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili olacak. Bazı bölgelerde ise sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar görülebilecek.

Yerel yetkililer, çiftliklerin rüzgar ve yağmura karşı güçlendirilmesi, çiftlik hayvanları ve kümes hayvanlarının barınaklarının bakımı ve balıkçı teknelerinin karaya dönmesi de dahil olmak üzere tayfunun önlenmesi ve müdahale edilmesi için yoğun çaba gösterdi.