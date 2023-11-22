Çinli ve ABD'li yaklaşık 700 iş insanı ve yetkili, Chicago'da bir araya gelerek iki ülke arasında işbirliğinin artırılması yönünde çağrı yaptı. Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, önemli ortak anlayışın somut politikalara ve gerçek eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Çinli ve ABD'li İş İnsanları İşbirliğini Artırmak İçin Bir Araya Geldi

CHICAGO, 22 Kasım (Xinhua) -- Çinli ve ABD'li yaklaşık 700 iş insanı ve yetkili, Pazartesi günü Chicago kent merkezinde bir araya gelerek iki ülke arasında işbirliğinin artırılması yönünde çağrı yaptı.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin Genel Ticaret Odası-ABD Chicago'nun 7. Yıllık Gala etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında, Çin ve ABD'nin aynı doğrultuda hareket edip iki ülke lideri arasında varılan önemli ortak anlayışı takip etmeleri, ayrıca verilen sözleri somut politikalara ve gerçek eylemlere dönüştürmeleri gerektiğini söyledi.

Xie, "İleriye Gitmek" temalı etkinlikteki konuşmasında, San Francisco'dan hareket ederek yeni bir yolculuğa çıkmak için iki tarafın da zorluklara göğüs germesi ve San Francisco'da varılan önemli ortak anlayış doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükelçi, "San Francisco vizyonunu hayata geçirmek ve Çin-ABD ilişkilerini daha da ilerletmek için iki tarafın birbirine saygı göstermesi, barış içinde bir arada yaşaması ve işbirliğinden kazanç elde etme arayışında olması gerekiyor" dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu ayın başında Çin'in 2023 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme tahminini yüzde 5,4'e yükselttiğini hatırlatan Xie, bunun "uluslararası toplumun Çin ekonomisine duyduğu güven" hakkında çok şey söylediğini vurguladı.

ABD'de şu anda 7.000'den fazla Çinli şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Xie, sadece Ticaret Odası'nın Çin sermayeli üyelerinin ABD'de 137 milyar ABD dolarını aşkın yatırım yapıp 230.000'den fazla istihdam yarattığına değindi. Xie, bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 230'dan fazla ABD'li şirketin katıldığını ve bu şirketlerin fuarda üst üste altı yıldır en büyük sergi alanını kapladığını söyledi.

Xie, "Çin'in kalkınması dünya için bir nimet; Çin ile ABD'nin başarıları ise birbirleri için bir fırsat. Yaptırım asla bir çözüm olmadığı gibi, daha fazla sorun yaratmaktan başka işe yaramaz" dedi.

Büyükelçi, "Halklarımızın iradesine uygun hareket etmek, piyasa kurallarına saygı göstermek ve serbest ticareti desteklemek, ayrıca güvenlik bahanesiyle ekonomik meselelerin siyasallaştırılmasına yönelik her türlü girişime kesinlikle hayır demek önem arz ediyor" diye konuştu.