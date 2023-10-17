Çinli tren üreticisi CRRC Changchun, Sırbistan'a yüksek hızlı tren satışı yapacak

Çinli tren üreticisi CRRC Changchun Demiryolu Araçları Limited Şirketi, Sırbistan ulaştırma yetkilileriyle yüksek hızlı tren satışına ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Çin'in saatte 200 kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı elektrikli çoklu ünite (EMU) trenleri Avrupa'ya ilk kez ihraç edilecek.

CHANGCHUN, 17 Ekim (Xinhua) -- Çinli tren üreticisi CRRC Changchun Demiryolu Araçları Limited Şirketi Salı günü, Sırbistan ulaştırma yetkilileriyle yüksek hızlı tren satışına ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, Çin'in saatte 200 kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı elektrikli çoklu ünite (EMU) trenleri Avrupa'ya ilk kez ihraç edilecek.

Elektrik çoklu ünite trenleri, beş gruba ayrılmış 20 vagondan oluşuyor. Bu trenler, Macaristan-Sırbistan demiryolunda saatte 200 kilometrelik maksimum hızda faaliyet gösterecek.

Şirketin araştırma merkezinden Wang Chengtao, söz konusu yüksek hızlı trenlerin Avrupa standartlarına ve Macaristan-Sırbistan demiryolu projesinin gereksinimlerine uyumlu, doğrulanmış ve uyarlanabilir bir teknoloji platformunda inşa edildiğini ve akıllı, çevre dostu ve konforlu bir gelişmiş yolcu deneyimi vadettiğini belirtti.

2025'te faaliyete başlaması planlanan Macaristan-Sırbistan demiryolu projesinin, Belgrad ile Budapeşte arasındaki 8 saatlik yolculuk süresini 3 saate düşürmesi bekleniyor.