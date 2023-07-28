Çinli Sunwoda Elektrik, Macaristan'da Batarya Fabrikası Kuracak

Çin'in Sunwoda Elektrik şirketi, Macaristan'ın Nyiregyhaza kentinde 1,7 milyar dolarlık yatırımla elektrikli araçlara yönelik bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Fabrika, Avrupalı otomobil üreticilerinin taleplerini karşılamayı hedefliyor.

BUDAPEŞTE, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Sunwoda Elektrik şirketi, Macaristan'ın kuzeydoğusundaki Nyiregyhaza kentinde 580 milyar Macar forinti (1,7 milyar ABD doları) tutarında yatırım yaparak elektrikli araçlara yönelik bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden Sunwoda, projeye ilk aşamada 93 milyar Macar forinti tutarında yatırımda bulunarak "binlerce" kişi için istihdam yaratacak. Şirketin Avrupa'daki ilk fabrikası olacak tesis, Avrupalı otomobil üreticilerinin artan taleplerini karşılamayı amaçlıyor.

Szijjarto, söz konusu yatırımın bu yıl Macaristan'da ilan edilen en büyük yatırım ve 1 milyar euroyu (1,1 milyar ABD doları) aşan üçüncü proje olduğunu belirtti. Bakan, projenin doğrudan yabancı yatırımların önceki yıla göre iki katına çıkmasına imkan vereceğini ve Macaristan'ın geçen yılki yatırım rekorunu aşma kararlılığını yansıttığını vurguladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Nyiregyhaza kentinde bulunan sanayi parkındaki fabrika inşaatının 2024'te, üretiminse 2025 sonu itibarıyla başlaması bekleniyor. Fabrika, Avrupa'daki otomotiv şirketlerine lityum-iyon batarya tedarik edecek.

Sunwoda, Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi'nin (CATL) izinden gidiyor. CATL, geçtiğimiz Eylül ayında Macaristan'da fabrika kurmak için anlaşmalar imzalamıştı.

CATL'nin toplam 7,34 milyar euroluk (8,07 milyar ABD doları) yatırımla kurulacak fabrikasının 100 gigavat-saatlik üretim kapasitesine erişmesi bekleniyor. Fabrika, son on yıllık dönemde Avrupa'daki en büyük beşinci sıfırdan yatırım ve Macaristan'da bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.