Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Yatırımları 2021'de Arttı

BERLİN, 22 Mart (Xinhua) — Çalışmaya göre, toplam işlem hacmi sekiz kat artarak 12,4 milyar ABD dolarına yükseldi. Bir Çinli şirketin Avrupa'da gerçekleştirdiği en büyük tekil yatırım, 4,4 milyar ABD dolarına Hong Kong merkezli yatırım şirketi Hillhouse Capital'e satılan genel merkezi Amsterdam'da bulunan Philips ev aletlerinin satışıydı. Çalışmada, ikinci en büyük işlem Tencent'in İngiliz video oyun geliştiricisi Sumo Digital'i satın alması olurken, onu Çin Uluslararası Deniz Konteynerleri'nin Danimarkalı soğutuculu konteyner üreticisi Maersk Container Industry'i satın almasının takip ettiği kaydedildi. İki satın alma da 1,1 milyar ABD dolarına mal oldu.

İngiltere, 2021 yılında Çin yatırımlarının en çok gittiği ülke olarak Almanya'nın yerini aldı ve 36 satın alma ile şirket iştirakı gerçekleşti. Çalışmada, Almanya'yla 35 işlem ve onu takip eden Hollanda ile de 13 işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmaya göre, Avrupa'daki 155 işlemden 30'unun sanayi sektöründe yaşanmasıyla birlikte geleneksel sanayi şirketleri anlaşmalarda çoğunluğu oluşturmayı sürdürdü. Ancak bu sayı yine de 2020'ye kıyasla biraz daha az.

EY'nin Batı Avrupa bölgesindeki Çin ticari hizmetleri başkanı ve ortağı olan Yi Sun, "Çinli yatırımcılar arasında hala Avrupalı otomotiv tedarikçileri ya da makine mühendisliği şirketlerine yönelik ilgi var, ancak şu anda ilgi daha çok elektrikli ulaşım, otonom sürüş ve yüksek teknolojili malzemeler alt sektörlerine yönelik" dedi. Sun, özellikle Almanya'da "geçen yıl start up'lara yönelik bazı çok büyük yatırımlarda Çinli yatırımcıların önemli rol oynadığını" ve Alman mühendislik yeteneklerine ek olarak "e-ticaret uzmanlığına da artan talep olduğunu" söyledi.

Xinhua / Ekonomi