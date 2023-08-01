Çinli petrol şirketi Sinopec, Sri Lanka'ya ilk yakıt kargosunu teslim etti

Çin'in önde gelen uluslararası petrol şirketi Sinopec, Sri Lanka ile anlaşma imzalayarak ülkeye ilk yakıt kargosunu teslim etti. İkinci kargonun da yakında ulaşması bekleniyor.

KOLOMBO, 1 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka ile anlaşma imzalayan Çin'in önde gelen uluslararası petrol şirketi Sinopec, yerel piyasaya dağıtılmak üzere ilk yakıt kargosunu ülkeye teslim etti.

Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, Salı günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında ikinci kargonun da Çarşamba günü ülkeye ulaşacağını söyledi. Bakan, bu tür tedarikçilerin iç piyasaya girişinin, yerel finans kurumlarındaki döviz şartlarını hafifleteceğini, zira bu şirketlerin 12 aylık kredi olanağıyla ana yatırımcılarından tahvil getireceğini belirtti.

Sinopec, Sri Lanka tarafıyla imzaladığı anlaşma uyarınca ülkedeki 150 akaryakıt istasyonu aracılığıyla Sri Lanka'da yakıt dağıtımına başlayacak.

Sri Lanka, ülkenin yakıt perakende sektörüne girmek isteyen üç yabancı şirkete izin vermek üzere adımlar atmıştı.¦